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Mnogi Srbi prave ovu grešku čim stignu u Grčku - lopovi koriste novu metodu i nestaju za nekoliko sekundi

Veliki broj turista iz Srbije i ove godine letuje u Grčkoj, a iskustva putnika i upozorenja grčkih vlasti pokazuju da nekoliko minuta nepažnje može skupo da košta.

Autor:  Nina Stojanović
24.06.2026.10:30
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Mnogi Srbi prave ovu grešku čim stignu u Grčku - lopovi koriste novu metodu i nestaju za nekoliko sekundi
Foto: Shutterstock / Robert Kneschke
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Posebnu pažnju privlači nova metoda takozvanog „tihog“ otključavanja automobila, zbog koje su pojedini turisti ostajali bez kofera, dokumenata i skupocene tehnike.

Prema iskustvima turista i podacima grčke policije, izvršioci krađa na mestu događaja zadržavaju se vrlo kratko, a obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

Nova metoda krađe automobila

Pored klasičnih provala, poslednjih godina sve češće se beleži takozvani nenasilni ulazak u vozila. Lopovi koriste elektronske uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja, pa vozači veruju da su zaključali automobil, iako su vrata ostala otključana.

Nisu giros ni ležaljke - ovo su najveći troškovi srpskih turista u Grčkoj, više o tome pročitajte OVDE

Zbog toga se savetuje da nakon zaključavanja obavezno proverite kvaku i uverite se da su vrata zaista zaključana.

Greška koju mnogi prave odmah po dolasku

Jedna od najčešćih grešaka jeste odlazak direktno sa granice u velike markete i tržne centre. Lopovi dobro znaju da su tada automobili puni kofera, tehnike, novca i dokumenata.

Ukoliko je kupovina neophodna, preporučuje se da jedna osoba ostane pored vozila, dok se dokumenta i vredne stvari nikada ne ostavljaju u automobilu, piše Grčkainfo.

Lokacije na kojima se savetuje dodatni oprez

Prema prijavama turista iz prethodnih godina, krađe su zabeležene na parkingu Lidla u Nikitiju, kod objekata IKEA, Jumbo i One Salonica u Solunu, u centru Soluna, kod Bele kule i Zejtinlika, kao i na pojedinim plažama Halkidikija i Tasosa.

Nikada ne ostavljajte vredne stvari u vozilu

Novac, pasoše, telefone, laptopove, foto-aparate, dronove, torbe i druge vrednosti ne treba ostavljati u automobilu, čak ni na nekoliko minuta. Čak i obične naočare ili prazna torba mogu privući pažnju lopova.

Šta uraditi ako primetite da je automobil obijen

U slučaju krađe, ne treba dirati stvari u vozilu. Potrebno je odmah pozvati grčku policiju na broj 100 i zatražiti zapisnik, posebno ukoliko su nestali pasoši ili bankovne kartice.

Iako je Grčka i dalje jedna od omiljenih destinacija građana Srbije, nekoliko minuta dodatne pažnje može sačuvati i novac i letovanje.

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Grčka lopovi lopovi automobila

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