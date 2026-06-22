Ovi uređaji moraju da beleže granične prelaze, mesta utovara, odnosno istovara, kao i aktivnost vozača.

Sva laka komercijalna vozila/kombiji (2,5 t - 3,5 t) koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom (unakrsnim transportom) moraju da budu opremljeni pametnim tahografima druge generacije.

Od primene ove mere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na i sa gradilišta, kao i za rad na gradilištu.

Za ta vozila neće važiti nova mera pod uslovom da saobraćaju u radijusu od 100 kilometara. Izuzeća se i dalje primenjuju na prevoz ručno izrađene robe, kao i za vozila koja se koriste za nekomercijalne aktivnosti, gde vožnja nije primarna uloga vozača.

Do sada se obaveza ugradnje tahografa odnosila samo na vozila preko 3,5 tone, ali novim evropskim pravilima, koja se postepeno primenjuju od avgusta 2023. godine, obaveza se proširuje i na laka komercijalna vozila koja obavljaju međunarodni prevoz robe unutar EU, piše Tanjug.

Pravila se primenjuju i na teritoriji Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške, Islanda i Velike Britanije, dok zemlje potpisnice Međunarodnog ugovora koji reguliše radno vreme vozača u međunarodnom drumskom saobraćaju (AETR) nisu obuhvaćene ovom odredbom.

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