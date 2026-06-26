Tako mnoge destinacije nakon zapaženih nastupa beleže porast pretraga na internetu, veće posete turističkim lokacijama i povećano interesovanje potencijalnih putnika, piše Dejli mejl.

Bosna i Hercegovina

Nastup na Svetskom prvenstvu donosi dodatnu globalnu vidljivost Bosni i Hercegovini, što je značajno za zemlju koja se poslednjih godina sve više pozicionira kao autentična i pristupačna evropska destinacija.

Posetioce, piše Dejli mejl, privlači spoj orijentalnog i srednjoevropskog nasleđa, od istorijskih ulica Sarajeva do Mostara i njegovog Starog mosta, jednog od najprepoznatljivijih simbola regiona. Pored gradova, Bosna i Hercegovina je poznata i po planinskom turizmu.

Jahorina, Bjelašnica i Prenj privlače ljubitelje prirode, planinarenja i zimskih sportova. Veliki adut zemlje je njena gastronomija. Tradicionalna jela poput ćevapa i bureka su i dalje nezaobilazna, dok Sarajevo i Mostar razvijaju sve bogatiju modernu restoransku scenu.

Kombinacija prirodnih lepota, kulturnog nasleđa i pristupačnih cena jedan je od razloga za rastuće interesovanje stranih turista. A što se tiče cena, Sarajevo.ba je nedavno pisao o situaciji u Neumu.

Jutarnja kafa u većini restorana može se popiti za jedan do 2,5 evra, dok se cena popularne pice obično kreće od šest do 10 evra. Za tradicionalnu porciju ćevapa, posetioci moraju da plate između pet i osam evra, dok se bogatiji riblji specijaliteti i jela od morskih plodova, u zavisnosti od ekskluzivnosti restorana, naplaćuju od 10 do 25 evra po obroku.

Raspon smeštajnih kapaciteta varira u zavisnosti od udaljenosti od obale mora, pa tako apartmani za dve osobe u glavnoj sezoni obično koštaju između 50 i 70 evra po noćenju.

Za skromnije i manje zahtevne goste moguće je pronaći smeštajne jedinice već od 35 do 45 evra, dok luksuzniji objekti koji se nalaze u prvom redu do mora ili oni sa panoramskim pogledom dostižu cene od 150 evra i više po noćenju.

Porodice sa decom imaju malo drugačiju finansijsku računicu, kako je izvestio portal Sarajevo.ba.

"Porodice koje traže smeštaj za tri ili četiri osobe trebalo bi da očekuju da će platiti oko 140 do 235 KM (oko 70 do 120 evra) po noćenju, u zavisnosti od lokacije i sadržaja".

Kurasao

Iznenađujući uspeh reprezentacije Kurasaoa povećao je interesovanje za ovo karipsko ostrvo. Nakon dobrih rezultata protiv jačih rivala, rezervacije u hotelu Sandals Royal Curaçao su se povećale, dok su pretrage na Guglu vezane za destinaciju naglo porasle.

Pored prepoznatljivih plaža i šarenih fasada u glavnom gradu, Vilemstadu, Kurasao je popularan među ljubiteljima ronjenja zahvaljujući bogatom podvodnom svetu i koralnim grebenima.

Stabilna topla klima tokom cele godine dodatno ga svrstava među omiljene karipske destinacije za odmor.

Zelenortska Ostrva

Nakon dobrog nastupa protiv Španije, Zelenortska Ostrva su zabeležila višestruki porast poseta turističkim veb-sajtovima. Arhipelag je poznat po vulkanskim pejzažima, peščanim plažama i razvijenoj all-inclusive ponudi.

Pored odmora pored mora, sve je popularniji među ljubiteljima surfovanja i planinarenja, posebno na planinskim ostrvima. Poseban identitet mu daju kreolska kultura i tradicionalna muzika, što ga razlikuje od mnogih drugih afričkih i atlantskih destinacija.

Senegal

Iako nije postigao velike sportske rezultate protiv najjačih reprezentacija, Senegal takođe beleži rast interesovanja među putnicima. Glavni grad Dakar, atlantska obala i brojni nacionalni parkovi i rezervati prirode i dalje su najveća turistička bogatstva zemlje.

Posebnu pažnju privlači i Il de Gore, istorijsko ostrvo pod zaštitom UNESKO-a i važno mesto za razumevanje istorije trgovine robljem. Senegal tako kombinuje bogatu istoriju, prirodne lepote i živu urbanu atmosferu.

Uzbekistan

Uzbekistan se poslednjih godina sve više nalazi na listama najbrže rastućih turističkih destinacija u Aziji. Istorijski gradovi poput Buhare i Samarkanda su neophodne stanice na nekadašnjem Putu svile i privlače mnoge ljubitelje istorije. Istovremeno, raste interesovanje za prestonicu Taškent, koja kombinuje sovjetsku arhitekturu, moderne gradske četvrti i bogatu kulturnu ponudu.

Upravo je kombinacija tradicije i modernog razvoja ono što sve više privlači strane posetioce.

Jordan

Poslednjih godina, Jordan je dodatno imao koristi od ublažavanja upozorenja za putovanja i međunarodne promocije kroz velike sportske događaje. Najpoznatije atrakcije ostaju drevni grad Petra i pustinjski pejzaž Vadi Rum, ali raste i interesovanje za Mrtvo more, jedinstveni prirodni fenomen poznat po izuzetno slanoj vodi.

Prestonica Aman se takođe razvija u moderan urbani centar koji privlači sve više turista.

Paragvaj

Učešće na Svetskom prvenstvu nudi Paragvaju novu priliku da se postavi na svetsku turističku mapu. Reke, kolonijalni gradovi i bogata lokalna kultura čine ga zanimljivom destinacijom za putnike koji žele da izbegnu posećenije južnoameričke zemlje, piše Dnevno.hr

Pored glavnog grada Asunsiona, ruralna područja i ekoturizam dobijaju na popularnosti, gde posetioci mogu da iskuse tradicionalne načine života i uživaju u netaknutoj prirodi. Zbog toga se Paragvaj sve više etablira kao mirnija i autentičnija alternativa poznatijim destinacijama u regionu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.