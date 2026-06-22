Dalje, ono što teorija još potvrđuje je i to da deca najlakše usvajaju navike kada imaju osećaj izbora (autonomija), kada veruju da mogu (kompetencija) i kada osećaju podršku (povezanost). Slično je govorila i Marija Montesori – deca prirodno žele da učestvuju i doprinesu, samo im treba dati priliku.



A gde se to najčešće lomi u svakodnevici? Pa upravo u dečjoj sobi.



Dobra vest je da sređena soba ne mora da dolazi uz podignut ton. Naprotiv – uz prave male trikove, može postati deo rutine koju deca čak i rado prihvataju.



1. Strpljenje i bodrenje su pola posla

Učenje kako da se soba održava ne dolazi preko noći. Kao i svaka veština, zahteva vreme. Umesto kritike, mnogo bolje rezultate daje ohrabrenje: „Sjajno ti ide, vidi koliko si već sredio/la!“



2. Nedeljni plan obaveza (uz malu nagradu)

Deca vole jasnu strukturu. Napravite jednostavan nedeljni plan – šta se radi svakog dana, a šta vikendom ili jednom mesečno. Na kraju nedelje može doći simbolična nagrada u vidu nekih sitnih zadovoljstava ili ispunjenja želja.



3. Organizacija prostora = pola sređivanja

Ormarići, lepe kutije i organizatori za sitnice prave ogromnu razliku. Kada svaka stvar ima svoje mesto, i deci je lakše da održavaju red. Na to dodajte da je prostor za odlaganje deci i lako dostupan i saradnja teško da može izostati.



4. „Svaka stvar ima svoj dom“

Poseban prostor za garderobu, rančeve i opremu za vannastavne aktivnosti pomaže da ne bude haosa. Pravilo je jednostavno: kad znaš gde šta stoji – lakše ga vraćaš na mesto. Štaviše, dolazi do automatizma i do onog osećaja kada i deca uživaju u redu.



5. Pretvorite sređivanje u izazov

Deca vole igru. Uvedite male izazove: „Možeš li da središ sobu za 10 minuta?“, „Ko će pre da sredi svoj deo sobe?“ ili „Pronađi predmet koji nije na svom mestu!“



6. Dolazak drugara kao motivacija

Jednostavno pravilo koje često funkcioniše: drugari dolaze kada je soba sređena. Ne kao kazna, već kao prirodan uslov.



7. Opušten dan

Uvesti praksu da jedan dan u nedelji deca imaju pravo da proglase opušten dan, ulože kviska i tada je sasvim u redu da u sobi zavlada haos, a oni sebi daju oduška. Kao što je i nama nekad potrebna pauza od svakodnevnih obaveza i odgovornosti, isto pravo kao ravnopravnim članovima tima treba omogućiti i deci.



8. Uključite decu u uređenje sobe

Kada deca biraju slike, police, posteljinu ili jastučiće, razvijaju osećaj vlasništva nad prostorom. A ono što doživljavaju kao „svoje“ – mnogo radije održavaju.



9. Pohvala pred drugima (i porodicom)

Pohvala ima veću težinu kada se podeli s drugima. Kada baka ili deka čuju „Sam sređuje svoju sobu“, dete dobija dodatnu motivaciju. Jednostavno je, niko ne želi da pokvari lepu sliku koju drugi, njemu važne osobe, imaju o njemu.



10. Zajedničke aktivnosti nakon sređivanja

Najlepši deo dolazi na kraju – zajedničko vreme. Pravljenje poslastica, igre asocijacija ili kratka porodična zabava šalju važnu poruku: trud se isplati.



Dok učimo decu da brinu o svom prostoru, važno je da znamo da je taj prostor i zaštićen. Upravo taj osećaj sigurnosti daje dodatnu slobodu – i roditeljima i deci – da se usredsrede na ono što je zaista važno: zajedničko vreme, razvoj i male svakodnevne pobede.

Zato mnoge porodice biraju „Dunav osiguranje“ i njegov paket „čuvar kuće“, koji pruža zaštitu doma od nepredviđenih situacija poput požara, poplava, krađa i drugih rizika. Kada znate da je vaš dom siguran, lakše je prepustiti se lepšim aspektima porodičnog života – učenju, igri i odrastanju.



Kada se sve sabere, cilj nije savršeno sređena soba već dete koje zna da doprinosi, koje veruje u svoje sposobnosti i koje ne doživljava obaveze kao kaznu.



Uz malo strpljenja, dobru organizaciju i podršku, odgovornost prestaje da bude „moranje“ i postaje navika. A tada se dešava ono najlepše – umesto podsećanja i opominjanja, sve češće čujete: „Mama, završio/la sam.“ Oni sa sređivanjem sobe, a vi sa učenjem svoje dece da na pozitivan i osmišljen način preuzmu odgovornosti za održavanje sopstvenog životnog prostora.

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