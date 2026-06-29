Sve je više onih koji to iskustvo već poseduju, pa neretko i ponavljaju. Neki ga opisuju kao najlepše iskustvo koje su doživeli. Štaviše, u turističkim agencijama možete naći upravo ponudu za one koji biraju da svoje vidike putovanjem šire upravo tako što će se u obilazak nove destinacije otisnuti sami.



Sve to zainteresovalo nas je da malo više saznamo o tome koje su to čari solo putovanja i podelimo ih s vama, možda nekoga i ohrabrimo za jedan neplanirani izlazak iz komfor zone.

Ipak je to najbolji način da unapredimo sebe, a tome niko ne bi rekao ne, pogotovo kada zna šta ga čeka na kraju puta.



U kojoj god režiji da putujete, ovo iskustvo ima nekoliko faza. Jedna je razmišljanje o tome gde i kada biste mogli, voleli da odete, onda donošenje odluke, a kako se put bliži, onda i sama priprema. Dok se stigne do uživanja u nekim novim kulturama i vremeplovima, „put“ ume da bude dugačak, nekad i naporan.



Da se vratimo na odluku o tome gde i kada biste putovali. Ako putujete u društvu, ta odluka ne zavisi samo od vas, već i od onoga s kim ovo prelepo iskustvo delite. Da li ste saglasni gde biste putovali, možete li da uskladite budžete i termine. I tu se upravo dešava puno kompromisa, čak i to da se neko davno željeno putovanje odlaže ili, što je još gore, nikada ne desi. U slučaju solo putovanja, pred vama je mirno more i široko polje gde biste i kada biste išli.



Pitanje senzibiliteta pa i budžeta je nešto što može tražiti dodatne kompromise i na samom putovanju. Da li će biti aktivan odmor, hoćete li uspeti da obiđete baš sve znamenitosti, to ne zavisi samo od vaše želje, mogućnosti pa ni od kondicije, već u dobroj meri od društva sa kojim putujete. Kada ste sami, plan možete i ne morate praviti pre puta, jer imate potpunu slobodu da ga prilagođavate sebi i sadašnjem trenutku. Da li ćete planirani obilazak muzeja odlučiti da zamenite upijanjem zraka sunca na peščanoj plaži ili ćete kišni dan odlučiti da provedete u odabranom restoranu i uživanju u isprobavanju specijaliteta lokalne kuhinje – to zavisi isključivo od vas.



Solo putovanja imaju onu retku prednost da avanturu kroje tačno po meri našeg unutrašnjeg ritma - bez žurbe, kompromisa i tuđih očekivanja. Kada ste sami, doživljaj prostora postaje dublji, intimniji, gotovo filmski. Zamislite šetnju kroz dvorac Šenbrun u Beču, sa slušalicama u ušima: audio-vodič priča priče o carevima i dvorskim intrigama, dok se u pozadini smenjuju taktovi muzike sa nekadašnjih balova. Koraci su spori, pogled se zadržava duže nego inače, a misli slobodno lutaju. U tom trenutku niste samo posetilac - imate osećaj kao da ste nenametljivo ušetali u neko drugo vreme, postali tihi svedok

posebnih susreta i raskošnih večeri. Upravo ta sloboda da pratite isključivo sopstveni tempo i doživljaj čini solo putovanje avanturom koja se ne pamti po broju fotografija, već po osećaju da ste zaista bili tamo.



Tu su i nova poznanstva. Neretko osoba s kojima imate puno sličnosti, ne samo tu da volite solo putovanja. Neke od njih uvrste se i među dragocenosti koje donesete sa putovanja i čuvate ih dugo posle njih. Kada putujemo u društvu, po prirodi stvari manje smo otvoreni za tako nešto.



Ipak, solo putovanja nose i svoje izazove - upravo zato što smo sami sa sobom, bez mreže podrške na koju bismo se spontano oslonili. Neplanirani zastoj, izgubljen prtljag, zdravstveni problem ili sitnica koja kod kuće deluje bezazleno, na putu može postati izvor stresa. U takvim trenucima važno je znati da nismo zaista sami. „Dunav“ putno osiguranje tada postaje tihi saveznik svake solo avanture - sigurnost u pozadini koja nam omogućava da ostanemo prisutni u trenutku i ne odustanemo od istraživanja zbog brige od neželjenih situacija u kojima se svako može naći. Kada znamo da smo zaštićeni u neželjenim situacijama, lakše se prepuštamo putovanju, zadržavamo onu slobodu i mir zbog kojih smo i krenuli sami, i dozvoljavamo sebi da svako iskustvo - čak i nepredviđeno postane deo priče koju ćemo rado pamtiti.

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