Mur je ispričao kako je sve počelo gledanjem snimaka na popularnoj društvenoj mreži. „Video sam na TikToku snimke ljudi kako stružu srećke i osvajaju ogromne iznose pa sam pomislio: ‘To se meni nikad ne bi dogodilo’“, rekao je Mur. „Nekoliko dana kasnije supruga i ja smo strugali kupljene srećke kada je ona povikala: ‘Dobili smo!’ Mislila je da smo osvojili 50.000 dolara (oko 44.000 evra), ali kada sam ja pogledao, video sam da je reč o 500.000 dolara. Bilo je neverovatno!“



Srećni dobitnik je srećku kupio u prodavnici „Nju Kvik Stop Market“ u Detroitu, a nakon što je u sedištu lutrije potvrdio dobitak, izjavio je da planira da osvojeni novac stavi na štednju.





U igri preostala još dva glavna dobitka



Igra „500,000 Bonus Scratch Multiplier“ pokrenuta je u februaru, a cena jedne srećke iznosi pet dolara (4,40 evra). Mogući dobici kreću se od pet dolara pa sve do glavne nagrade od 500.000 dolara.



Prema podacima Mičigenske lutrije, igrači su do sada osvojili više od šest miliona dolara (5,27 miliona evra), a u fondu je ostalo još više od 23 miliona dolara (20,22 miliona evra) za isplatu, prenosi Index.hr.



Ova neobična priča dolazi u trenutku kada su druge lutrijske priče u SAD dobile složeniji zaplet. U februaru je, na primer, zaposleni u prodavnici „Sarkl Kej“ ušao u pravnu bitku oko srećke vredne 13 miliona dolara (11,43 miliona evra), koju je kupio nakon što ju je jedan kupac ostavio, pri čemu kompanija polaže pravo na vlasništvo pozivajući se na državne propise.



