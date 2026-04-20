Najplaćeniji fudbaleri na svetu sve više kupuju manje fudbalske klubove kako bi iskoristili svoj rast ili otvorili druge poslovne mogućnosti u svojim lokalnim zajednicama, kažu analitičari.

Argentinska zvezda Lionel Mesi, koji igra za Inter Majami u SAD, ove nedelje je kupio katalonski klub UE Kornela, člana španske pete lige. Nekoliko nedelja ranije, 41-godišnji Kristijano Ronaldo, petostruki dobitnik Zlatne lopte za najboljeg igrača sveta, kupio je 25 odsto udela u španskom drugoligaškom klubu Almerija preko svoje kompanije CR7 Sports.

Ronaldo, koji igra u Saudijskoj Arabiji, rekao je da Almerija ima "potencijal za rast", ​​a klub je rekao da bi mu pridruživanje vlasničkoj strukturi jednog od najpoznatijih fudbalera pomoglo da stekne međunarodno priznanje.

Kapiten Hrvatske i vezni igrač Milana Luka Modrić (40) kupio je pre godinu dana udeo u velškom klubu Svonzi Siti, koji se takmiči u engleskoj drugoj ligi.

"Razlozi za ulaganje nisu isti", rekao je za list AS Anhel Antonio Barahas Alonso, predsednik Španskog društva za sportsku ekonomiju (SEED).

"Igrači poput Ronalda ili Žerara Pikea pokazali su jasnu poslovnu orijentaciju i traže ekonomski profit. Pretpostavljam da Mbape, ulažući preko Interconnected Ventures, takođe očekuje da ostvari profit", dodao je on.

Napadač Real Madrida, Kilijan Mbape, najbolji strelac španske lige, kupio je 80 odsto udela u drugoligaškom klubu Kan u svojoj rodnoj Francuskoj 2024. godine.

Pike, bivši defanzivac Barselone, kupio je obližnji klub niže lige Andoru 2018. godine.

"Da bi se pripremili za život posle profesionalnog fudbala, igrači su ranije kupovali kafiće ili restorane. Danas, oni sa mnogo akumuliranog novca postaju investitori", rekao je sportski ekonomista Žan-Paskal Gajan za Le Monde.

Većina fudbalera stiče udele u klubovima niže lige.

"Klub niže kategorije ima mnogo veći potencijal za rast, jer sa relativno manjim ulaganjem može postići dobre sportske rezultate, ali i finansijske rezultate ako se dobro upravlja", objasnio je predsednik SEED-a.

Gajant tvrdi da samo igrači koji imaju mnogo novca investiraju na ovaj način.

"Većina nema finansijskih sredstava da potroši desetine miliona evra na kupovinu kluba. Ova vrsta investicije je rezervisana za najbogatije“" rekao je on.

Među njima su golman Reala Tibo Kurtoa, koji je kupio udeo u francuskom Le Manu, i napadač Vinisijus Žunior, koji poseduje akcije u portugalskoj Alverki i brazilskom drugoligaškom Atletik Klubu.

Takođe, Ektor Belerin (Forest Grin Rovers), N'Golo Kante (Rojal Ekselsior Virton), Sadio Mane (Burž Fut 18), Dejvid Bekam (Inter Majami), Sezar Aspilikueta (Heštag Junajted) i David Vilja (Klub de Fútbol Benidorm). Barahas Alonso tvrdi da im kupovina akcija u ovim klubovima ne donosi trenutnu ekonomsku dobit.

"Iako je teško ostvariti trenutni profit od ovih investicija, postoje neke koristi, jer to može biti marketinška platforma. Može poslužiti kao izlog za njihove druge poslove. U određenim slučajevima, može se koristiti kao fiskalni alat, nadoknađujući gubitke profitom u drugim aktivnostima. Konačno, postoji korist od uticaja na druge poslove van fudbala, ali i sticanja ugleda", kazao je on.

Gajant veruje da ove igrače ne motiviše toliko "finansijski aspekt" već jednostavno način da upravljaju završetkom svojih igračkih karijera.

"Sportski ekonomski sektor ostaje atraktivan uprkos ograničenim koristima koje investitori dobijaju", rekao je on.

Fudbaleri imaju finansijske savetnike i advokatske kancelarije koje upravljaju njihovom imovinom, bilo da se radi o kupovini nekretnina ili akcija u klubovima.

Predsednik SEED-a kaže da postoji rizik od gubitka novca prilikom ulaganja u klubove.

"Zavisi od željenog cilja i visine investicije. Ako želite da ostvarite finansijsku dobit na srednji rok – budite oprezni, jer je rizik visok. Ako tražite dodatne koristi poput jačanja uticaja i veza, to može biti razumna investicija novca. Ako je namera da se pomogne u razvoju projekata sa pozitivnim uticajem na zajednicu, onda je to svakako dobrodošlo", naveo je on.

Pike je kupio Andoru u decembru 2018. godine, kada klub nije bio ni u trećoj ligi. Od tada je tim napredovao i postao redovan učesnik u drugoj ligi.

"Od početka, cilj je bio jasan: profesionalizovati klub. Problem je bio što smo rasli mnogo brže nego što smo planirali u sportskom smislu, a nismo imali spremnu strukturu", rekao je predsednik Andore Feran Vilaseka.

Predsednik kaže da je Pike važan čak i u novim okolnostima.

"Žerar je duša i vođa projekta, s obzirom na njegovo iskustvo i viziju. Njegova ambicija nas pokreće i postavlja veće zahteve pred nas", dodao je on.

Andora, koja je rangirana na 11. mestu među 22 kluba u drugoj španskoj ligi, postala je prepoznatljivija, piše Poslovni dnevnik.

"Činjenica da se takmiči u profesionalnom fudbalu daje joj vidljivost koju ranije nije imala. Mediji i javnost nas mnogo više prate. Izazov je sada konsolidovati tu društvenu bazu i nastaviti da približavamo klub ljudima u zemlji", zaključio je Vilaseka.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

