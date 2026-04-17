Ovom odlukom stavljena je tačka na petogodišnji spor u kojem je investitor potraživao čak 175 miliona evra odštete zbog navodnog kršenja prava na tržištu spoljnog oglašavanja u prestonici Srbije.

U zvaničnom saopštenju kompanije APG|SGA potvrđeno je da je tribunal ICSID-a 13. aprila 2026. godine doneo konačnu presudu kojom se njihova tužba odbija. Pored gubitka spora, švajcarska kompanija je obavezana da Republici Srbiji isplati troškove pravnog zastupanja u iznosu od 3.491.211 američkih dolara, piše Ekapija.

Uprkos ovom ishodu, iz kompanije napominju da njihov osnovni ugovor o zakupu javnih površina u Beogradu ostaje na snazi, te da Alma Quattro nastavlja sa radom u Srbiji.

Podsetimo, 2017. godine je firma Alma Quattro, dugogodišnji partner Grada Beograda (još od 1994. godine), produžila ugovor o ekskluzivnom korišćenju javnih površina za oglašavanje na dodatnih 25 godina.

Problem je nastao krajem 2019. godine raspisivanjem tendera za nove sisteme oglašavanja, a kulminirao je 2020. godine kada je Grad Beograd dodelio koncesiju konkurentskoj firmi za postavljanje mreže LED bilborda.

Alma Quattro je smatrala da novi digitalni LED ekrani direktno zadiru u njihovu ugovorenu ekskluzivu, dok je država tvrdila da je reč o novoj tehnologiji i uslugama koje nisu obuhvaćene starim ugovorima.

Švajcarci su 2021. godine pokrenuli međunarodnu arbitražu pozivajući se na Sporazum o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Švajcarske Konfederacije i Republike Srbije i tvrdeći da im je investicija ugrožena potezima države.

Ovaj spor je godinama privlačio pažnju javnosti jer je Alma Quattro decenijama držala primat na najatraktivnijim lokacijama u gradu – od stajališta gradskog prevoza do velikih svetlećih panoa.

Tribunal je ocenio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede investicionog sporazuma, čime je odbijen zahtev za naknadu štete, a odluka suda u Vašingtonu predstavlja jednu od najvećih finansijskih pobeda Srbije pred međunarodnim tribunalima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.