Ova analiza jasno pokazuje kako su se standard i dostupnost vozila menjali od vremena bivše Jugoslavije do danas.



Krajem postojanja bivše države, nov automobil bio je pravi luksuz za većinu građana. Na putevima su dominirala vozila kragujevačke "Zastave", dok su zapadni automobili bili retkost.

Fijat 126 "peglica” bio je apsolutno najjeftiniji automobil tog doba zahtevao je odricanje u vidu 19 prosečnih zarada.

Za model Jugo 45 koral, koji je bio drugi najjeftiniji na tržištu, moralo je da se izdvoji čak 30 prosečnih plata. Pored visoke cene, na isporuku se čekalo mesecima, a ukoliko ste želeli određenu boju, to je podrazumevalo "čašćavanje” prodavca ispod tezge sa najmanje 100 nemačkih maraka.

Početak milenijuma

Prelaskom u 2004. godinu, tržište su obeležile velike prodajne akcije i akcije staro za novo, a Renoov „klio” postao je apsolutni bestseler.

ako znatno napredniji od nekadašnjeg "juga" (iako tada često bez klima-uređaja), nov "klio" koštao je oko 9.200 evra.

Zahvaljujući rastu standarda, za njega je tada bilo potrebno izdvojiti 17 prosečnih plata, što je gotovo upola manje vremena rada nego što se krajem osamdesetih izdvajalo za "juga".

Današnje tržište

U poslednje dve godine automobili su drastično poskupeli, pa je danas prava retkost pronaći nov auto za manje od 15.000 evra.

Novi "klio", koji je u međuvremenu postao prostraniji porodični automobil, danas startuje sa cenom od 16.790 evra za osnovnu verziju od 65 konjskih snaga (koja je zapravo slabija od modela iz 2004. godine).

Uz aktuelne državne subvencije i najave iz kragujevačke fabrike, nova generacija električnih automobila, poput "fijat pande" i Renoovih modela, mogla bi da košta između 14.000 i 20.000 evra za osnovne pakete, piše Biznis Kurir.

S obzirom na to da je prosečna plata u Srbiji u januaru ove godine iznosila 148.500 dinara, računica pokazuje da bi za kupovinu ovakvog novog automobila građanima bilo potrebno da izdvoje oko 12 prosečnih plata, odnosno zaradu za godinu dana rada.

