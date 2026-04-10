Mađarska i Slovačka su odsečene od isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba od kraja januara, nakon što je ruski napad dronom oštetio naftovoda u zapadnoj Ukrajini.

Mađarska i slovačka vlada, koje su obe održavale bliske političke i energetske veze sa Rusijom od njene invazije na Ukrajinu 2022. godine, optužile su Kijev za odlaganje popravki.

Ukrajina to poriče.

"Završićemo popravke jer je to sporazum. Rekao sam im da ćemo ih završiti ovog proleća. Mnogo je već urađeno tamo... Naravno, uništeni rezervoari se ne mogu tako brzo popraviti", rekao je Zelenski, piše tportal.

Spor oko tranzita nafte rezultirao je time da je Mađarska blokirala zajam od 90 milijardi evra od Evropske unije za Ukrajinu sve dok je protok kroz Družbu obustavljen.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.