Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o trenutnom i, kako se navodi, trajnom prekidu vatre na svim frontovima, tvrdi premijer Pakistana Šehbaz Šarif, koji je učestvovao u posredovanju pregovora.

On je na mreži Iks saopštio da je nakon intenzivnih razgovora postignut mirovni sporazum između Vašingtona i Teherana, kojim se obustavljaju sve vojne operacije, uključujući i područje Libana.

Prema njegovim rečima, zvanično potpisivanje sporazuma planirano je za 19. jun u Švajcarskoj. Šarif je zahvalio posrednicima, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Tursku, na doprinosu pregovorima.

Iranska agencija Mehr ranije je objavila nacrt sporazuma od 14 tačaka, koji predviđa prekid neprijateljstava. Takođe se navodi da bi Iran trebalo da se obaveže da neće težiti nuklearnom oružju, dok američka strana, prema navodima, insistira na dodatnim ograničenjima iranskog nuklearnog programa i regionalnog delovanja.

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