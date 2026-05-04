Tako bar za “Blic Biznis” navode iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a prema našim saznanjima, prispeli predlozi i sugestije, trebalo bi da se sumiraju do 7. maja, nakon čega će se početna rešenja oblikovati.

Njihovo oblikovanje biće kroz Nacrt izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju a ta rešenja odnose se između ostalog na definisanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju profesionalnih vojnika po ugovoru kao profesionalnih vojnih lica, na preciziranje ostvarivanje prava na penziju, pojedina pravno-tehničko usaglašavanja kao i neka vezana sa propisima Evropske unije.

Možda na prvi pogled izgleda da je ovo spor komplikovan i spor postupak,međutim, iz nadležnog Ministarstva smatraju da je ovo put do relevantnih rešenja.

"U periodu od 2. do 17. aprila 2026. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je sprovelo fazu konsultacija u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naime, svim zainteresovanim stranama je bilo omogućeno da dostave svoje predloge, sugestije i komentare na polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama navedenog Zakona, koje su bile postavljene na internet stranici Ministarstva i na Portalu eKonsultacije. Ovo znači da se još uvek ne radi o Nacrtu zakona već o polaznim osnovama za njegovu izradu", navode za "Blic Biznis" iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Iz ovog Ministarstva objašnjavaju i da je posebno važan segment za nova rešenja vezan za profesionalna vojna lica i njihovog prava na sticanje starosne i prevremene penzije.

"Ukazujemo da sa predložena izmena odnosi samo na definisanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju profesionalnih vojnika po ugovoru kao profesionalnih vojnih lica. Naime, predlaže se da ovi osiguranici, pravo na starosnu penziju stiču kad navrše 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života, odnosno da i oni stiču pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe za podoficire i oficire do čina pukovnika. Na ovaj način se usaglašava sa poslednjim izmenama Zakona o Vojsci Srbije, kojima je propisano da radni odnos profesionalnih vojnika po ugovoru prestaje po sili zakona kada navrše 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života. Što se tiče ostalih osiguranika, nema izmena u pogledu uslova za sticanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju", objašnjavaju za “Blic Biznis” iz Ministarstva.

Radna verzija predviđa i proširenje rizika u sistemu osiguranja. Pored dosadašnjih osnova, kao što su smrt i telesno oštećenje, uvodi se i potreba za pomoći i negom drugog lica. Kroz više predloga mogućih rešenja naglašava se i značaj pomoći i nege drugog lica kao osnova za ostvarivanje različitih prava, čime se ova kategorija korisnika sistemski uključuje u okvir penzijskog i invalidskog osiguranja.

Najviše promena za vlasnike gazdinstava

I za kategoriju nosioca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava predviđene su izmene.

"Predložena rešenja se odnose isključivo na poljoprivrednike preduzetnike odnosno na lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a obveznici su poreza na dohodak građana ili PDV-a.Naime, ova lica se u smislu Zakona o PIO smatraju osiguranicima samostalnih delatnosti i definisani su postojećom odredbom člana 12. Zakona o PIO. Predlaže se preciziranje ove odredbe u cilju usaglašavanja sa finansijskim propisima kao i da ovi osiguranici kao i ostali iz samostalnih delatnosti ostvaruju pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju bez prestanka osiguranja", navode iz Ministarstva.

Pored toga, u radnoj verziji data je i mogućnost da korisnici starosne ili prevremene penzije, koji nakon penzionisanja ostvare najmanje godinu dana dodatnog staža, mogu da podnesu zahtev za ponovno određivanje visine penzije.

"U pogledu ponovnog određivanje visine starosne penzije ili prevremene starosne penzije, uslovi ostaju isti samo se precizira odredaba zbog jednostavnije primene. Po važećoj normi kao i po predloženoj korisniku starosne penzije ili prevremene starosne penzije se ponovno određuje visina penzija pod uslovom da je nakon ostvarivanja prava na navedene penzije navršio staž osiguranja od najmanje godinu dana i da je ono prestalo. Predlogom se precizira način pokretanja postupka i određivanja novog iznosa penzije podnošenjem zahteva korisnika penzije, a da pravo na novi iznos pripada od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Takođe, precizira se i način na koji se ponovo određuju visine ovih penzija", kažu oni.

"Poseban staž za majke nije u ovoj pripremi"

Ono što je važno da se kaže, jer se proteklih dana u javnosti zavrtela i priča da majke, kroz pripremu izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dobijaju i pravo na dodatni, takozvani poseban staž, koji im se “ulazi ” u obračun kad steknu uslove za penziju. Tačno je da majke imaju pravo na takozvani poseban staž pri odlasku u penziju ali nije tačno da se on nalazi u pripremi ovog zakona.

"Zakonom o PIO propisano je da se osiguraniku ženi po osnovu rođenja trećeg deteta uračunava u poseban staž u trajanju od dve godine. Propisano je da se i ženi, koja je rodila jedno dete, uračunava posebni staž u trajanju od šest meseci, a onoj koja je rodila dvoje, godinu dana. Međutim, primena odredbe koja se odnosi na poseban staž po osnovu rođenja jednog odnosno dvoje dece, je odložena tako što je propisano da se primenjuje od 1. januara 2032. godine", ističe se.

Dakle, majkama sa troje i više dece se priznaje u poseban staž vreme u trajanju od dve godine, bez obzira kada su rodile decu, dok će majkama sa jednim ili dvoje dece poseban staž biti priznat od 1. januara 2032. godine.

Imajući u vidu da su za sticanje prava na penziju, propisani uslovi u pogledu navršenih godina staža osiguranja, poseban staž nije od uticanja za njihovu ispunjenost, ali jeste kod utvrđivanja visine penzije, što je značajna podsticajna mera. Dakle, pošto je poseban staž po osnovu rođenja dece već propisan Zakonom o PIO, nije predmet predstojećih izmena i dopuna, kažu iz Ministarstva.

Ovo su samo neki od predloga, a ima i onih tehničkih, kojima će se precizirati pojedine odredbe kako bi se izbegle različite interpretacije.

Ipak, treba sačekati 7. maj kada će se sumirati sugestije i predlozi iz konsultacija, jer radna verzija je samo prvi korak ka uobličavanju rešenja pa je neizvesno kakvu će formu dobiti Nacrt.

Ta neizvesnost je dodatna i zbog "češljanja" rešenja od strane Vlade, koja treba da definiše Predlog. Ono što je izvesno to je da će konačnu verziju usvojiti poslanici Skupštine kao i to da ove izmene, pošto nisu suštinske, neće predstavljati faktor koji bi poremetio budžetske i fiskalne projekcije u ovoj oblasti.

