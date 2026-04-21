Automobilski gigant General Motors (GM) angažovao je Andersona ponudivši mu kompenzacioni paket koji bi ukupno mogao da naraste do 40 miliona dolara, pokazuje regulatorni podnesak. Time je kompanija jasno pokazala koliko ozbiljno računa na njegovo znanje i iskustvo u periodu velike transformacije industrije, piše Reuters.



Anderson je bivši menadžer Tesle i suosnivač i glavni direktor za proizvode kompanije Aurora, specijalizovane za autonomnu vožnju. U GM-u je preuzeo odgovornost za širok spektar poslovanja, uključujući razvoj novih električnih vozila, modela na benzinski pogon i softverskih rešenja.



Takva pozicija čini ga jednom od najvažnijih osoba u kompaniji i ključnim čovekom za budući razvoj brenda.



Kako bi ga privukao iz Aurore, gde je imao snažnu upravljačku ulogu i značajan vlasnički udeo, GM je osmislio potpuno novu strukturu nagrađivanja. Iz kompanije su poručili da je takav potez bio „nužan i primeren“ za dovođenje stručnjaka njegovog kalibra.



Prema podnesku, Anderson je prošle godine već primio 16 miliona dolara, dok bi preostalih 24 miliona mogao da zaradi tokom ove i 2027. godine, pod uslovom da ostane u kompaniji i ostvari zadate ciljeve uspešnosti.



Ovakav potez izazvao je veliku pažnju u industriji, a upućeni izvori Andersona već vide kao mogućeg kandidata za naslednika Mary Barre, koja vodi GM još od početka 2014. godine.



Takve spekulacije dodatno su ojačane širinom njegovih novih ovlašćenja, koja obuhvataju ključne segmente poslovanja baš u trenutku kada se autoindustrija ubrzano menja. Portparol GM-a dao je očekivano uzdržan komentar, poručivši da upravni odbor redovno razmatra planiranje nasledstva u menadžmentu kao deo redovnog poslovanja.



Za poređenje, Mary Barra bi za 2025. godinu mogla dobiti kompenzaciju koja može dostići 29,9 miliona dolara, uključujući akcijske nagrade i bonuse.



Dovođenje Andersona uz tako visoku cenu dolazi u trenutku kada se GM, kao i ostatak industrije, suočava sa ozbiljnim izazovima. Kompanija mora da balansira između ogromnih ulaganja u električnu budućnost i prilagođavanja usporavanju potražnje za električnim vozilima.



Ovaj potez pokazuje spremnost kompanije da plati premijsku cenu za vrhunske stručnjake sa iskustvom iz tehnološkog sektora kako bi ostala konkurentna u godinama koje dolaze.



Borba za talente u jeku tranzicije



Visoke plate za vodeće menadžere, posebno one sa iskustvom u tehnologiji i proizvodnji električnih vozila, postale su sve češće dok se tradicionalni proizvođači automobila takmiče za ograničen broj vrhunskih kadrova.



Promene na najvišim pozicijama takođe nisu retkost, jer je pritisak za brzim rezultatima u transformaciji poslovanja izuzetno velik. Na primer, GM je nedavno ostao bez Jensa Petera „JP“ Clausena, još jednog bivšeg Teslinog menadžera, koji je napustio mesto izvršnog potpredsednika za globalnu proizvodnju nakon samo godinu dana u kompaniji, piše Pd.



Istovremeno, potezi GM-a pokazuju kako se kompanija prilagođava promenljivim tržišnim uslovima. Dok milionskim iznosima privlači stručnjake za elektrifikaciju poput Andersona, kompanija paralelno ulaže milijarde dolara u pogone za proizvodnju vozila na benzinski pogon.



Među tim ulaganjima nalazi se i razvoj nove generacije V8 motora, što jasno pokazuje dvostruku strategiju kompanije.



GM tako pokušava da balansira između dugoročne vizije potpuno električne budućnosti i kratkoročne profitabilnosti koju i dalje obezbeđuju tradicionalni modeli sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.