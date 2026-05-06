Mladenović je za RTS rekao da bi mašine brodom iz Kine trebalo da stignu u luku Konstanca u Rumunije, odakle će biti prevezena do Srbije, a zatim će biti raspoređene na dva lansirna mesta. Dve krtice će, kako je naveo Mladenović, raditi na prvoj fazi koja podrazumeva iskopavanje tunela od 11 kilometara od Makiša do Pančevačkog mosta.

On je istakao da je tunel podeljen na dve deonice - od Makiša do Beogradskog sajma, i od Sajma do Pančevačkog mosta, i dodao da će "krtice" nakon što uđu pod zemlju na lansirnim mestima ići u susret jedna drugoj.

"Sa dve mašine mi dosta ubrzavamo proces kopanja tunela", istakao je Mladenović.

On je istakao da su trenutno u pripremi lansirna mesta gde će "krtice" biti spuštene kranovima.

"Moramo da kažemo da ti procesi ozbiljno traju. Znači, sam dolazak mašine u septembru ne znači da će ona početi da radi za dve nedelje. Ne, neće. Ona se onda sklapa, priprema. Mi pripremamo sada snabdevanje strujom, vodom, to su sve ozbiljni procesi", rekao je Mladenović, piše RTS.

On je istakao da će Beograd u toku ove godine poručiti i treću mašinu i da se očekuje da ona stigne tokom 2027. kada treba da počena da kopa tunel za drugu fazu prve linije metroa od Pančevačkog mosta do Mirijeva.

Mladenović je rekao da je plan da se sve tri mašine iskoriste i za drugu liniju metroa od Bežanije do Mirijeva, kao i da se nada da će biti iskorišćene i za treću liniju sa čijim se projektovanjem počelo u januaru prošle godine a biće završeno za oko dve i po godine.

Treća linija, podsetio je on, vodiće od Bežanije do Kumodraža gde se trenutno gradi i "Bio kampus". Mladenović je rekao da su kompozicije "TBM" mašina dugaćke oko 100 metara i teške 150 tona, kao i da ih opslužuju posade od 30 do 40 radnika.

Naveo je da glavni podizvođač kompanije PowerChina, Milenijum tim, priprema tim radnika iz Srbije koji će se obučavati za rukovanje "TBM" mašinama.

"Treba obuka i trebaće vreme, ali te mašine će raditi sigurno minimum dve godine. Za te dve godine ja se nadam i ubeđen sam, naravno, da će naši ljudi savladati sve ono što je neophodno da mogu i sami da upravljaju", naglasio je Mladenović.

Dodao je i to da ove mašine rade non-stop i da u proseku iskopaju oko 10 metara dnevno, a da je rastojanje između stanica budućeg metroa oko 1.000 metara.

"Izvođač kaže da je otprilike prosek 10 metara, i može se lako izračunati da joj treba između stanica nekih tri meseca rada. Na stanicama dolazi do prepakivanja mašine. Ona tu staje sa radom, priprema se, možda se radi neki servis ako je to potrebno. To otprilike traje do mesec dana i onda nastavlja sa kopanjem do sledeće stanice", rekao je Mladenović.

