"Odličan i važan razgovor sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom o bilateralnoj saradnji, energetici, regionalnoj stabilnosti i aktuelnim geopolitičkim prilikama. Srbija pridaje poseban značaj razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa SAD, koje smatramo jednim od ključnih spoljnopolitičkih partnera", naveo je Vučić na Insatgramu buducnostsrbijeav.

Kada je reč o regionalnim i globalnim kretanjima, Vučić je istakao da je očuvanje mira i stabilnosti jedan od imperativa za dalji razvoj i napredak regiona Zapadnog Balkana i šireg međunarodnog okruženja. Dodao je da je intenziviranje bilateralnih razgovora o svim otvorenim pitanjima od ključnog značaja za jačanje poverenja i stabilnosti u našim odnosima.

"Uveren sam da će Srbija i SAD nastaviti da razvijaju strateško partnerstvo kroz otvoren i kontinuiran politički dijalog", poručio je predsednik Srbije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

