"Drago mi je da objavim da, s obzirom na to da Evropska unija ne poštuje naš potpuno dogovoreni trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećavam carine na automobile i kamione koji dolaze u Sjedinjene Američke Države", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social, prenosi Blumberg.

On je naveo da će carina biti povećana na 25 odsto. Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD.

"Jasno je dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u fabrikama u SAD, neće biti carina", rekao je američki predsednik.

Ova odluka, kako navodi Blumberg, mogla bi posebno da pogodi kompaniju Stelantis, koja u SAD uvozi modele brendova Alfa Romeo, Fiat i Maserati iz Evrope. Akcije kompanije na američkom tržištu pale su do 3,6 odsto.

Istovremeno, neki veliki evropski proizvođači automobila, uključujući Volkswagen, Mercedes-Benz Group i BMW, imaju proizvodne pogone u SAD.

Blumberg navodi da Trampov potez ponovo otvara trgovinski spor sa jednim od najvećih ekonomskih blokova, u trenutku kada globalnu ekonomiju dodatno opterećuju posledice sukoba u Iranu i rast cena energenata.

Prema ranijem sporazumu, EU je pristala da ukine carine na američku industrijsku robu u zamenu za ograničenje od 15 odsto na većinu evropskih proizvoda. Međutim, implementacija dogovora je naišla na poteškoće, a evropski zakonodavci još nisu u potpunosti ratifikovali sporazum, piše Tanjug.

Kao dodatna tačka sporenja navode se i carine na metale, koje su SAD proširile na veliki broj proizvoda, što je izazvalo optužbe da Vašington ne poštuje dogovorene obaveze, piše Tanjug.

Evropska unija je zbog toga više puta odlagala ratifikaciju sporazuma, dok su obe strane u poslednje vreme iskazale spremnost da ga konačno sprovedu u delo.

