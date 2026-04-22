Primena veštačke inteligencije predstavlja jedan od strateških prioriteta Republike Srbije i ima značajan potencijal da unapredi efikasnost rada javne uprave, kvalitet usluga za građane i privredu, kao i transparentnost i odgovornost javnog sektora.



Kancelarija za IT i eUpravu obezbeđuje institucionalnu, stručnu i infrastrukturnu podršku razvoju i primeni naprednih inovativnih rešenja, uključujući Nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju u Državnom data centru u Kragujevcu, kao i podršku u identifikaciji potreba, definisanju prioriteta i bezbednoj i etičkoj primeni rešenja.



Pravo učešća imaju organi i organizacije javnog sektora, uključujući organe državne uprave, organe autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, Narodnu skupštinu Republike Srbije, pravosudne organe, javne agencije i regulatorna tela, kao i javna i druga preduzeća čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.



Ovlašćeni predstavnici organa i organizacija javnog sektora mogu podneti prijavu popunjavanjem elektronskog formulara na adresi Javni poziv „Efikasnija uprava uz pomoć veštačke inteligencije“ u okviru AI distrikta, najkasnije do 30. maja 2026. godine.



U cilju dodatnog informisanja, Kancelarija organizuje info dan 12. maja 2026. godine u 10 časova, u Kući eUprave (sala „Milutin Milanković“, I sprat), ulica Luke Ćelovića Trebinjca 39, Beograd. Prijava za učešće na info danu, kao i dobijanje dodatnih informacija, mogući su putem imejla: ai@ite.gov.rs.



