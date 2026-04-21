Projekat izgradnje zatvorenog bazena i trga na Srebrnom jezeru predviđen je na potezu ulica Jezerska zvezda i Rudareva.



Objekt je V kategorije, a predviđeno je da zgrada za sportove u zatvorenom zauzima 96,45 odsto, a trgovački centri 3,55 odsto, prenosi eKapija.



Ukupna bruto razvijena građevinska površina nadzemno iznosi 3.708,99 metara kvadratnih, bruto 5.058,87, a neto 3.793,54 metara kvadratnih.



Objekat će imati spratnost koja obuhvata podrum, prizemlje, galeriju i tehničku etažu.



Projektant je firma Krip Inženjering d.o.o. iz Beograda. Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Veliko Gradište nedavno je donelo rešenje o izmenama građevinske dozvole, koje se odnose na faznu gradnju i ono ima dve faze.



Prva faza planirana je za uređenje trga i ona obuhvata saobraćajnice i spoljno uređenje, a predmer i predračun planiranih radova iznosi 65,7 miliona dinara.



U drugoj fazi predviđena je izgradnja bazena sa trafostanicom, sa 38 + 3 parking mesta, a predmer i predračun planiranih radova u ovoj fazi iznosi 711,3 miliona dinara.



