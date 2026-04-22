Zvaničnici američkog Ministarstva finansija nedavno su blokirali isporuku skoro 500 miliona dolara u gotovini - prihoda od prodaje iračke nafte, sa računa u Federalnim rezervama.

Agencija Rojters je navela da nije mogla odmah da potvrdi ove informacije, dok američko Ministarstvo finansija i Federalne rezerve nisu odgovorili na zahteve za komentar, objavio je list "Volstrit žurnal".

Vašington je takođe obavestio Bagdad da će obustaviti finansiranje pojedinih programa za borbu protiv terorizma i vojne obuke dok se ne zaustave napadi milicija i iračke vlasti ne preduzmu korake za raspuštanje naoružanih grupa, prenosi Tanjug.

Sjedinjene Američke Države su ranije ovog meseca pozvale iračkog ambasadora nakon što je dron pogodio glavni američki diplomatski objekat u Bagdadu, posle niza napada bespilotnim letelicama za koje Vašington optužuje milicije povezane sa Iranom.

