Pad prodaje u Saudijskoj Arabiji i Kataru doprineo je smanjenju izvoza za 1 odsto u martu u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Blumberg.



Ipak, ukupan iznos za prvi kvartal je dostigao 6,2 milijarde švajcarskih franaka, što je povećanje od 1,4 odsto u odnosu na prošlu godinu, saopštila je danas Federacija švajcarske industrije satova.



Dok je izvoz u UAE uglavnom nepromenjen, Saudijska Arabija je zabeležila pad od 16,8 odsto, a Katar skoro 25 odsto, što je produžetak trenda slabljenja koji je započeo u januaru.



Analitičari su upozorili da se sukob na Bliskom istoku još uvek nije u potpunosti odrazio na ukupne brojke izvoza, napominjući da lokalna potražnja već deluje slabo.



"Na Bliskom istoku, ne mislimo da je izvoz u martu čist pokazatelj krajnje potražnje, jer podaci o rasprodaji luksuznih kuća ukazuju na pad prodaje od oko 50 odsto", rekao je analitičar u Vontobelu Manuel Lang.



U 2025. godini, Zaliv je bio jedna od svetlih tačaka za proizvođače satova, dostigavši 2,21 milijardu franaka, pri čemu su samo UAE činili više od polovine.



Satovi od plemenitih metala zabeležili su pad od četiri odsto, što je dodatno uticalo na vrednost ukupnog izvoza, dok su satovi od čelika pali za 9 odsto.



S obzirom da je cena zlata došla do rekorda, mnogi brendovi, uključujući Favre Leuba i H.Moser & Cie, počeli su da se udaljavaju od korišćenja plemenitog metala u proizvodnji.



"Snaga Mosera ima veliku vrednost za novac. Trudimo se da ga pametno koristimo u proizvodima za koje verujemo da zaista zahtevaju zlato, ali je njegova upotreba smanjena u našoj kolekciji", rekao je suvlasnik kompanije H.Moser & Cie Bertrand Mejlan u intervjuu na sajmu u Ženevi prošle nedelje.



Satovi po ceni između 200 i 500 švajcarskih franaka zabeležili su rast, dok su svi ostali segmenti zabeležili blagi pad.



"To je verovatno povoljno za Swatch Group s obzirom i na performanse cena i performanse u Kini", rekao je analitičar u RBC-u Nikolaos Lafioniatis.



Izvoz za najveće tržište industrije, Sjedinjenje Američke Države, pao je na 1,6 odsto nakon rasta u februaru, dok rast u Francuskoj od 72 odsto ne održava rast tržišta već ponovni izvoz ka drugim destinacijama, navodi se u saopštenju Federacije švajcarske industrije satova. U Kini je došlo do rasta od 4,2 odsto, dok je Hong Kong stabilan.



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.