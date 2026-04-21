Reforma sistema plata saveznih državnih službenika donosi povećanja od 1. maja, piše Fenix Magazin.



Najniži platni razred u svim grupama se ukida, što znači da će oni koji su bili u grupi A3 (razred 1) sada automatski preći u razred 2, čime će se njihova osnovna plata povećati sa 2.706,99 evra na 3.107,26 evra. Paušal od 138 evra biće isplaćen i onima koji su bili u službi tokom 2021. godine.



Osim njih, više od 2,5 miliona zaposlenih u javnim službama savezne države i opština dobiće povišicu od 2,8 odsto. Pripravnici i studenti dobiće dodatnih 75 evra mesečno.



Niži porezi na gorivo i "krizni bonus" od 1.000 evra



Kako bi ublažila uticaj visokih cena energije izazvanih sukobima na Bliskom istoku, država planira da smanji porez na energiju od 1. maja. To bi trebalo da donese smanjenje cene od oko 17 centi po litru benzina i dizela tokom dva meseca.



Kompanije će takođe moći da isplate svojim zaposlenima bonus za olakšice bez poreza do 1.000 evra. Napominje se da je ovaj bonus dobrovoljan za poslodavca i da ne postoji zakonsko pravo na njegovu isplatu.



Ko može u penziju od maja 2026.?



Nekoliko nemačkih starosnih grupa stiče pravo na penziju u maju pod različitim uslovima:



Rođeni između 2. aprila i 1. maja 1963. godine: Mogu se penzionisati dugoročno osigurana lica (sa minimalno 35 godina staža), ali sa maksimalnim odbitkom od 13,8 odsto.



Rođeni između 2. oktobra i 1. novembra 1961: Mogu se penzionisati bez ikakvih odbitaka ako imaju 45 godina radnog staža.



Rođeni 1. januara 1960. godine: Mogu da koriste redovnu starosnu penziju jer su navršili 66 godina i 4 meseca života.



Nove pogodnosti za novorođenčad



Od 15. maja se proširuje obim preventivnih pregleda za novorođenčad (skrining). Pregledi će sada obuhvatati rano otkrivanje nedostatka vitamina B12 i nekoliko specifičnih metaboličkih bolesti, što će značajno poboljšati ranu dijagnozu urođenih poremećaja.



Dan volontera



Na Dan osnovnih zakona, 23. maja, fokus će biti na volonterstvu. Planiran je nacionalni dan akcije kako bi se istakao značaj volontiranja za demokratiju, pod pokroviteljstvom saveznog predsednika.



