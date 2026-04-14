Porez se odnosi na domaćinstva koja raspolažu nekretninama čija zbirna tržišna vrednost prelazi 1,3 miliona evra, prenosi Figaro.



U računicu ulaze stanovi, kuće, zemljište i drugi oblici nekretnina, a ključni podatak je ukupna neto vrednost nekretninskog portfelja po domaćinstvu.



Rast prihoda pre svega je posledica povećanja broja poreskih obveznika, pošto je broj domaćinstava koja podležu ovom porezu porastao za četiri odsto međugodišnje, sa 186.000 u 2024. na 193.600 u prošloj godini.



Dodatni, iako manji doprinos rastu prihoda, dolazi od povećanja prosečne vrednosti imovine po domaćinstvu, koja je porasla za 1,5 odsto međugodišnje, navodi se u izveštaju.



Prosečno, francuska domaćinstva obuhvaćena ovim porezom ostvaruju godišnji prihod od oko 322.100 evra, dok ukupni porezi koje plaćaju, uključujući i dodatne namete na visoke prihode, iznose oko 60.200 evra, prenosi Tanjug.



Analiza pokazuje da su obveznici ovog poreza najčešće stariji, žive u paru i uglavnom su locirani u regionu Il-de-Frans, koji obuhvata šire područje Pariza.



