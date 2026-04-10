"Postoje izveštaji da Iran naplaćuje tankerima prolaz kroz Ormuski moreuz. Bolje da to ne rade, a ako to urade, trebalo bi da to odmah prestanu", objavio je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Iran razmatra naplaćivanje u kriptovalutama Iran bi mogao da pokuša da plati prolaz u kriptovalutama tokom dvonedeljnog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Financial Times, pozivajući se na Hamida Hoseinija, predstavnika Udruženja izvoznika nafte, gasa i petrohemikalija.

Zapadni lideri su se usprotivili mogućnosti naplaćivanja prolaza kroz moreuz.

Tramp je u posebnom tvitu rekao da će "nafta ponovo početi da se kreće, sa ili bez pomoći Irana".

Saobraćaj kroz Ormuski moreuz je značajno smanjen Saobraćaj kroz Ormuski moreuz je u četvrtak bio znatno ispod 10 procenata normalnog, uprkos krhkom primirju, jer je Iran upozorio brodove da ostanu van njegovih teritorijalnih voda, piše Indeks.hr

SAD i Izrael su napali Iran 28. februara, na šta je Teheran odgovorio napadima na Izrael i zemlje Zaliva sa američkim vojnim bazama, što je dovelo do rasta cena nafte i nestabilnosti na globalnim tržištima. Ormuski moreuz je jedna od ključnih svetskih pomorskih ruta, kroz koju prolazi oko 20 procenata globalnih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa.

