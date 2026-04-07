Širi indeks S&P 500 porastao je za 0,4 odsto, dok je Nasdaq Composite zabeležio rast od 0,5 procenata. Dow Jones Industrial Average ojačao je za 137 poena, odnosno 0,3 odsto.

Rast na tržištu usledio je paralelno sa kretanjem cena nafte, koje su porasle zbog očekivanja investitora da bi moglo doći do smirivanja sukoba između Sjedinjene Američke Države i Iran.

Prema navodima Axios, u toku su razgovori o mogućem 45-dnevnom prekidu vatre, koji bi mogao da posluži kao uvod u trajnije rešenje, iako su šanse za brz dogovor ograničene.

Slične informacije preneo je i Reuters, navodeći da je izrađen okvir za prekid neprijateljstava koji podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza – ključne rute za transport energenata. Plan je, prema izvorima, sastavio Pakistan.

Istovremeno, Donald Tramp ponovio je da će SAD reagovati ukoliko Iran ne otvori moreuz u zadatom roku, uz poruku da bi u suprotnom moglo doći do napada na energetsku infrastrukturu, piše CNBC.

„Šta bih želeo da uradim? Da uzmem naftu, jer je tu za uzimanje“, rekao je Tramp, dodajući: „Ne mogu ništa da uradim povodom toga. Nažalost, američki narod bi želeo da se vratimo kući.“

Na tržištu energenata, američka nafta West Texas Intermediate porasla je za 0,7 odsto i trgovala se iznad 112 dolara po barelu, dok je referentna nafta Brent crude oil ojačala za 0,6 procenata i premašila 109 dolara.

Istovremeno, indeks volatilnosti CBOE Volatility Index ostao je povišen i zadržao se iznad nivoa od 24, što ukazuje na i dalje prisutnu neizvesnost na tržištu.

