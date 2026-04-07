Sve je pod kontrolom - "Sve rezerve u Srbiji su potpuno obezbeđene"

„Postoji i Savet za nacionalnu bezbednost, ali postoji i sistem budžetskih, odnosno državnih rezervi koji je potpuno funkcionalan. Mene je predsednik zamolio da se apsolutno fokusiram na ovaj deo i da pokušamo da držimo pod kontrolom. Radićemo na tome da ih stalno dopunjavamo i da budemo stalno tu, spremni potpuno sa životnim namirnicama“, rekao je Macut za RTS.

On je naglasio da je država organizovana i spremna da reaguje u svakom trenutku, uz kontinuirano jačanje rezervi.

Fokus na međunarodnu saradnju

Premijer je govorio i o nedavnoj poseti Alžir, gde je, kako kaže, potpisano više važnih sporazuma.

„Prebogat je energijom, divnim ljudima koji sa velikim emocijama govore o našoj zemlji, o Beogradu, o nesvrstanima. Mislim da su to prijatelji koje ne smemo zaboraviti. Mi smo potpisali više međunarodnih velikih bilateralnih sporazuma i otvorili smo put ka zbližavanju i ljudi i ekonomija i planiranju neke budućnosti“, naveo je Macut.

Dodao je da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u više sektora:

„Postoje veliki potencijali, što od turizma, preko trgovine do energetike, ali i obrazovanja. Mislim da je to široka paleta nečega što je velika mogućnost za sve nas.“

