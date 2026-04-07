EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 101,44 101,75din 102,05
CAD CAD 72,84 73,06din 73,28
AUD AUD 70,06 70,27din 70,48
GBP GBP 134,17 134,57din 134,97
CHF CHF 127,02 127,40din 127,78
Sve je pod kontrolom - "Sve rezerve u Srbiji su potpuno obezbeđene"

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da su sve državne rezerve – od osnovnih životnih namirnica do energetskih resursa – u potpunosti obezbeđene i pod kontrolom.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug07.04.2026.10:22
Sve je pod kontrolom - "Sve rezerve u Srbiji su potpuno obezbeđene"
FOTO: Vladimir Marković
„Postoji i Savet za nacionalnu bezbednost, ali postoji i sistem budžetskih, odnosno državnih rezervi koji je potpuno funkcionalan. Mene je predsednik zamolio da se apsolutno fokusiram na ovaj deo i da pokušamo da držimo pod kontrolom. Radićemo na tome da ih stalno dopunjavamo i da budemo stalno tu, spremni potpuno sa životnim namirnicama“, rekao je Macut za RTS.

On je naglasio da je država organizovana i spremna da reaguje u svakom trenutku, uz kontinuirano jačanje rezervi.

Fokus na međunarodnu saradnju

Premijer je govorio i o nedavnoj poseti Alžir, gde je, kako kaže, potpisano više važnih sporazuma.

„Prebogat je energijom, divnim ljudima koji sa velikim emocijama govore o našoj zemlji, o Beogradu, o nesvrstanima. Mislim da su to prijatelji koje ne smemo zaboraviti. Mi smo potpisali više međunarodnih velikih bilateralnih sporazuma i otvorili smo put ka zbližavanju i ljudi i ekonomija i planiranju neke budućnosti“, naveo je Macut.

Dodao je da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u više sektora:

„Postoje veliki potencijali, što od turizma, preko trgovine do energetike, ali i obrazovanja. Mislim da je to široka paleta nečega što je velika mogućnost za sve nas.“

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 101,44 101,75 102,05
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 70,06 70,27 70,48
GBP GBP 134,17 134,57 134,97
CHF CHF 127,02 127,4 127,78

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 59.328,00 €
ETH ETH 1.821,20 €
LTC LTC 46,36 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 374,28 €
LINK LINK 7,59 €
BNB BNB 517,95 €
XMR XMR 282,38 €
Powered by CoinGecko API