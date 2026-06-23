Svake godine, obnova registracije automobila predstavlja jedan od najznačajnijih izdataka za vozače u Srbiji. Konačan iznos na uplatnici nikada nije jedinstven i zavisi od niza faktora, starosti vozila, zapremine i snage motora, opštine u kojoj je vozilo prijavljeno, ali i premijskog stepena osiguranja.

Kako bismo pružili jasnu sliku o tome koliko zaista košta registracija i koje obaveze vozače očekuju u narednom periodu, donosimo detaljan presek trenutnih troškova, kao i najavljenih promena na linijama tehničkih pregleda.

Šta sve ulazi u konačnu cenu registracije

Kada dobijete konačan iznos za registraciju svog automobila, ta cifra predstavlja zbir nekoliko različitih stavki, taksi i usluga.

Tehnički pregled

Cena ove usluge je liberalizovana, ali se država umešala određivanjem minimalne i maksimalne cene kako bi sprečila nelojalnu konkurenciju i nerealna poskupljenja. Cena tehničkog pregleda za putnička vozila u Srbiji danas se kreće u rasponu od 3.000 do 6.000 dinara, s tim što većina linija uslugu naplaćuje oko 5.000 do 6.000 dinara.

Polisa obaveznog osiguranja

Ovo je najskuplja pojedinačna stavka. Cena polise zavisi od snage motora (izražene u kilovatima - kW), ali i od vašeg vozačkog dosijea, odnosno bonus-malus sistema. Ukoliko niste imali prijavljene štete u prethodnoj godini, ostvarujete popust (bonus) koji može ići do 15%. Sa druge strane, ukoliko ste izazvali udes, polisa će vam naredne godine biti znatno skuplja (malus).

Porez na upotrebu motornog vozila

Država ovaj porez naplaćuje na osnovu radne zapremine motora (kubikaže) i starosti vozila. Najveći finansijski udar trpe vlasnici vozila sa motorima preko 2.000 kubika. Međutim, zakon propisuje umanjenja ovog poreza u zavisnosti od starosti vozila.

- Za vozila starosti od 5 do 8 godina umanjenje je 15 odsto

- Za vozila starosti od 8 do 10 godina umanjenje je 25 odsto

- Za vozila starosti od 10 do 20 godina umanjenje je 40 odsto

- Za vozila starija od 20 godina popust iznosi čak 80 odsto

Komunalna taksa

Ovu taksu propisuje lokalna samouprava (opština ili grad) u kojoj je vozilo registrovano, i ona obično iznosi između 2.000 i 3.000 dinara.

Republičke administrativne takse i nalepnica

Izdavanje registracione nalepnice i prateće takse iznose oko 1.500 do 2.000 dinara.



Ukoliko automobil registrujete prvi put, ili ste ga tek kupili pa menjate registarsko područje, na ove troškove morate dodati i izradu novih registarskih tablica (oko 2.200 dinara) i izradu nove saobraćajne dozvole (oko 1.300 dinara).

Okvirni primeri cena registracije

Kako bi računica bila jasnija, pripremili smo tri okvirna primera za automobile različitih klasa, polazeći od pretpostavke da vlasnik zadržava stare registarske tablice i ima maksimalan bonus na osiguranju, što mu omogućava najjeftiniju polisu.

Kada je reč o malim gradskim automobilima, poput onih sa motorom radne zapremine 1.2 litra, snage 55 kW i starosti oko 12 godina, troškovi su najpristupačniji. Porez na upotrebu vozila, komunalne takse i sama registraciona nalepnica iznose približno 5.000 dinara. Na taj iznos treba dodati polisu osiguranja sa bonusom od oko 12.000 dinara i tehnički pregled koji u proseku košta 5.000 dinara. Dakle, za ovu klasu vozila ukupna cena registracije kreće se u rasponu od 22.000 do 25.000 dinara.

Znatno viši troškovi očekuju vlasnike prosečnih porodičnih automobila. Ukoliko kao primer uzmemo vozilo sa motorom od 1.9 litara, snage 88 kW i starosti 8 godina, porez i prateće republičke i komunalne takse dostižu oko 13.000 dinara. Polisa obaveznog osiguranja srazmerno raste na oko 18.000 dinara, dok tehnički pregled obično iznosi oko 6.000 dinara. Da bi ovakvo vozilo bilo potpuno registrovano za učešće u saobraćaju, vlasnik u zbiru mora da izdvoji između 37.000 i 40.000 dinara.

Najveći finansijski udar tradicionalno trpe vlasnici snažnijih vozila čija radna zapremina prelazi 2.000 kubika. Ako uzmemo u obzir automobil sa motorom od 3.0 litra, snage 180 kW i starosti šest godina, porez u zbiru sa komunalnim taksama i nalepnicom lako prelazi iznos od 100.000 dinara. Kada se na tu cifru doda polisa osiguranja koja iznosi oko 25.000 dinara i tehnički pregled od 6.000 dinara, dolazimo do ukupnog troška registracije koji premašuje iznos od 130.000 dinara.

Šta čeka vozače na tehničkom pregledu

Propisi koji regulišu tehničku ispravnost vozila u Srbiji godinama se postepeno usklađuju sa strogim evropskim direktivama. Neke od mera su više puta odlagane kako bi se vozačima dalo vremena za prilagođavanje, ali se nadležne institucije i MUP polako okreću nultoj toleranciji prema neispravnostima.

Počinje novi sistem tehničkih pregleda u Srbiji

U periodu od juna do decembra traje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda (CISTEP). Registracija vozila ubuduće će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i neće biti moguće manipulisati izveštajima, rekao je Andrija Vujičić iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije.



U Srbiji počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda, koji bi trebalo da uvede red i spreči zloupotrebe. To znači, nema više naknadnih ispravki, nema "dogovora", a svaki podatak sa pregleda biće direktno očitan iz mernih uređaja.



Registracija vozila ubuduće će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Probni period trajaće šest meseci, a ukoliko sistem ispuni očekivanja, puna primena planirana je od 1. januara 2027. godine.



Novi sistem, kako je rekao, omogućiće da se podaci sa uređaja za merenje sile kočenja, izduvnih gasova i drugih parametara automatski šalju u centralni informacioni sistem, koji ih obrađuje.



- To znači da više neće biti moguće naknadno menjati rezultate ili manipulisati izveštajima. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i koja će određivati da li je nešto u skladu sa propisima - naglasio je Vujičić.



Ukoliko se tokom pregleda utvrdi neispravnost, vozači će imati rok od sedam dana da kvar otklone bez ponovnog plaćanja.



- Vi se posle sedam dana vraćate na tehnički pregled i pregleda se samo ta neispravnost koja je prvi put konstatovana i ne plaćate ponovo ništa - rekao je Vujičić.



Prema njegovim rečima, sistem će biti povezan i sa drugim državnim bazama, od registra obaveznog osiguranja do eUprave, APR-a i baze licenci kontrolora. Kako je objasnio, na taj način će se automatski proveravati da li tehnički pregled obavlja ovlašćeno lice, kao i da li su ispunjeni svi zakonski uslovi.



Vujičić ističe da se sam postupak tehničkog pregleda ne menja.



- Pravilnik o tehničkom pregledu apsolutno ni u čemu nije promenjen. Sve je isto kao što je bilo do sada, samo što će postojati jedan digitalni zapis koji će svima olakšati rad - rekao je on, piše Kurir.



Dodaje i da se cena tehničkog pregleda neće menjati, jer je zakonom već propisano da troškovi održavanja sistema ulaze u postojeću cenu usluge.



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