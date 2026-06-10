Paraćinski pčelari minulog vikenda imali su pune ruke posla i imaće ga i narednih dana. Svi koji su dobili prosečnih dvadesetak kilograma po košnici oduševljeni su.



Jedan od zadovoljnih punim ramovima je i Aleksandar Stevanović. Iz tridesetak košnica uspeo je da iscedi i više od pomenutog proseka. Kaže da se nije ponovila lanjska sezona sa kasnim mrazevima, kad je izmrzlo skoro sve voće, što se dogodilo i sa bagremom. Pčele je prehranjivao bukvalno celog prošlog leta da bi preživele.



- Bageremova paša u ovom delu Srbije je glavna. Na sreću, sad je bila dobra. To je zbog vlažne zime, a prolećne temperature bile su adekvatne da i voće lepo procveta. Medilo je sve što pušta nektar, pa su se pčele pripremile za bagrem. A on je cvetao baš kad i treba, u maju - sumira utiske Aleksandar.



Med od voćne paše cediće kasnije, sa livadskim. Ta paša već kreće i nije intenzivna kao bagremova, a obično traje do avgusta.



Da je ova sezona za pčelare počela dobro, potvrđuje nam Nebojša Ponjavić, predsednik Pčelarskog društva "Grza", ali uz umereni oprez. Sa oko 150 košnica na tri lokacije on spada u veće proizvođače, a ogromno iskustvo čini da ne preteruje sa optimizmom. Kaže da je i pored boljeg vremena za pčele nego lane vetar bio prilično jak u vreme cvetanja bagrema.



- U Paraćinu je već cvetala lipa, pa sledi livadska paša, što je prilika za još jedno vađenje meda - ističe Ponjavić, uz zaključak da sve to daje nadu da će domaćeg najslađeg pčelinjeg proizvoda ove godine biti dovoljno.



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