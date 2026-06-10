On je na sastanku u Agroklubu sa predstavnicima Saveza proizvođača rakije Srbije posvećenom daljem razvoju sektora proizvodnje rakije, unapređenju uslova poslovanja i jačanju pozicije srpske rakije na domaćem i međunarodnom tržištu, rekao da je zato važno da zajedničkim radom države i proizvođača obezbedimo visoke standarde kvaliteta, podsticajno poslovno okruženje i uslove za dalji rast i razvoj sektora.

"Naš cilj je da podržimo domaće proizvođače, očuvamo autentičnost srpske rakije i dodatno ojačamo njen ugled na međunarodnom tržištu", istakao je Glamočić, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Dodaje se da je tokom sastanka razgovarano i o aktuelnom stanju u sektoru proizvodnje rakije, kao i o mogućnostima za dalje jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača, povećanje izvoza i unapređenje tržišnih uslova.

Tokom razgovora razmatrane su i mogućnosti za intenzivniju promociju srpske rakije na najznačajnijim međunarodnim manifestacijama i privrednim događajima.

Posebno je istaknut značaj nastupa na sajmu "Wine Vision by Open Balkan" i specijalizovanim programima u okviru Ekspo 2027, kao prilika da se srpska rakija predstavi globalnoj publici kao proizvod vrhunskog kvaliteta i jedan od najprepoznatljivijih simbola domaće tradicije i poljoprivrede.

Sagovornici su se saglasili da Ministarstvo i proizvođači treba zajednički da rade na osmišljavanju i realizaciji promotivnih aktivnosti koje će doprineti većoj vidljivosti srpske rakije na svetskom tržištu, jačanju njenog brenda i otvaranju novih izvoznih mogućnosti za domaće proizvođače.

Predstavnici Saveza proizvođača rakije ukazali su da je ova privredna grana u poslednjih deset godina ostvarila značajan napredak kroz rast proizvodnje, unapređenje kvaliteta i kontinuirano povećanje izvoza, čime je srpska rakija postala jedan od najprepoznatljivijih domaćih proizvoda na stranim tržištima. Posebna pažnja posvećena je očuvanju autentičnosti i kvaliteta srpske rakije, kao i daljem unapređenju sistema kontrole porekla i kvaliteta proizvoda.

Razmatrane su mogućnosti za dodatno uređenje tržišta jakih alkoholnih pića, kako bi se obezbedili ravnopravni uslovi poslovanja za sve proizvođače i očuvalo poverenje potrošača. Sagovornici su ocenili da je kontinuirano unapređenje regulatornog i tržišnog okvira važno kako za razvoj sektora i povećanje prihoda od izvoza, tako i za očuvanje ugleda srpske rakije kao autentičnog nacionalnog proizvoda.

Predstavnici Saveza predložili su formiranje međuresorne radne grupe koja bi se bavila unapređenjem uslova poslovanja u sektoru, jačanjem kontrole kvaliteta, zaštitom geografskih oznaka i unapređenjem saradnje svih nadležnih institucija u ovoj oblasti.

Tokom razgovora bilo je reči i o mogućnostima unapređenja kontrolnih mehanizama u oblasti jakih alkoholnih pića, posebno u delu obezbeđivanja kvaliteta proizvoda, pravilnog deklarisanja i dosledne primene postojećih propisa.

Razmatrane su i mere podrške sektoru jakih alkoholnih pića, uključujući investicione podsticaje za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, podršku modernizaciji proizvodnje, kao i aktivnosti usmerene na dalju promociju srpske rakije i zaštitu njenog geografskog porekla.

Učesnici sastanka saglasili su se da je neophodno nastaviti redovan dijalog i saradnju između Ministarstva i proizvođača kako bi se stvorili uslovi za dalji razvoj sektora, očuvanje visokog kvaliteta proizvoda, rast izvoza i jačanje pozicije srpske rakije na domaćem i međunarodnom tržištu.

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