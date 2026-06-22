Peskov je naveo da sadržaj razgovora u pregovorima prodaje ruskog udela u kompaniji NIS nije javan, prenosi agencija TASS.
"Bilo je kontakata, uključujući i kontakte sa Srbima, sa srpskim sagovornicima", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li su vođeni razgovori o prodaji udela u kompaniji ili je taj proces zaustavljen, preneo je Tanjug.
Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.
Američki OFAK je produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula.
Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.
Prethodne licence - operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna.
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Srbija
Oglasila se Moskva - tiče se prodaje ruskog udela u NIS-u
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je danas da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbijen (NIS) i da su usmereni na komercijalna pitanja.
Peskov je naveo da sadržaj razgovora u pregovorima prodaje ruskog udela u kompaniji NIS nije javan, prenosi agencija TASS.
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