Peskov je naveo da sadržaj razgovora u pregovorima prodaje ruskog udela u kompaniji NIS nije javan, prenosi agencija TASS.



"Bilo je kontakata, uključujući i kontakte sa Srbima, sa srpskim sagovornicima", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li su vođeni razgovori o prodaji udela u kompaniji ili je taj proces zaustavljen, preneo je Tanjug.



Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.



Američki OFAK je produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula.



Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.



Prethodne licence - operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna.



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