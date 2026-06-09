Prema saopštenju Grada Frankfurta, studenti su od oktobra 2021. do juna 2025. godine plaćali previsoku stanarinu za stan u četvrti Nordend, zbog čega je protiv stanodavca pokrenut postupak, prneosi Fenix.

Reč je o stanu površine 95 kvadratnih metara koji je iznajmljivala strana kompanija za nekretnine. Istragom je utvrđeno da je zakupcima naplaćivana kirija koja je u pojedinim periodima bila čak 103 odsto viša od prosečne tržišne cene za slične stanove u tom delu grada.

Grad reagovao, novac vraćen studentima

Nakon sprovedenog postupka, gradska služba za stanovanje zaključila je da je reč o slučaju prekomernog naplaćivanja kirije, pa je stanodavac morao da vrati novac studentima.

Ukupan iznos povraćaja dostigao je oko 26.700 evra.

Iz gradskih vlasti navode da je ovakav slučaj posebno problematičan zbog već postojećeg nedostatka studentskog smeštaja i velike potražnje za stanovima u Frankfurtu.

Za sada nije poznato na koji način je slučaj prijavljen niti kako je istraga pokrenuta.

Kada je kirija nezakonito visoka?

Prema nemačkom Zakonu o privrednim prekršajima, prekomerno naplaćivanje kirije postoji kada stanodavac traži više od 20 odsto iznad uobičajene tržišne cene za sličan stan.

U ovom slučaju prekoračenje je bilo daleko veće i dostizalo je više od 100 procenata iznad tržišne vrednosti.

Gradske vlasti ističu da redovno proveravaju slučajeve u kojima postoji sumnja da stanodavci koriste nedostatak stanova kako bi naplaćivali nerazumno visoke kirije.

Borba protiv previsokih kirija

Frankfurt je jedan od nemačkih gradova u kojima su cene stanovanja poslednjih godina značajno porasle, zbog čega su posebno ugroženi studenti, mladi i ljudi sa nižim primanjima.

Zbog toga gradske službe sve češće kontrolišu prijave građana i pokreću postupke protiv stanodavaca za koje se sumnja da krše propise.

Ovaj slučaj pokazuje da zakupci imaju pravo da traže zaštitu ukoliko smatraju da plaćaju previsoku kiriju, kao i da u određenim situacijama mogu da dobiju povraćaj novca za period u kojem su bili oštećeni.

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