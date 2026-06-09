Izbor ambasadora jednog velikog međunarodnog događaja istovremeno je lep i zahtevan zadatak. Lep je zato što podrazumeva potragu za najboljim što svet danas ima, za ljudima koji su svojim talentom, radom i uticajem prerasli granice ličnog uspeha, inspirisali milione i postali simboli vrhunskih dostignuća u sportu, umetnosti, nauci, kulturi i stvaralaštvu. Zahtevan je zato što se izbor ne pravi iz jedne zemlje, jednog grada ili jedne profesije.

Pred organizatorima velikih međunarodnih događaja, kao što su olimpijske igre, svetska prvenstva i međunarodne izložbe, nalazi se ceo svet. Različiti kontinenti, kulture, generacije, ali i interesovanja. Ako je jedna manifestacija mesto susreta čovečanstva, onda su potencijalni ambasadori svi oni koji su ostavili trag u tom čovečanstvu.

Zato izbor ambasadora nije takmičenje u popularnosti.

Popularnost je važna, ali nikada nije jedini kriterijum. Posmatraju se međunarodna prepoznatljivost, ugled, vrednosti koje određena ličnost simbolizuje, kao i njena sposobnost da dopre do različitih publika širom sveta. Vodi se računa i o geografskom dometu, značaju pojedinih regiona, strukturi zemalja učesnica i potencijalu da se kroz ambasadore dodatno ojačaju turističke, poslovne i kulturne veze jedne zemlje ili regiona sa svetom. Jednako je važno i da ambasadori prirodno oličavaju vrednosti događaja koji predstavljaju.

Ako se pogledaju međunarodne izložbe godinama unazad, vidi se da ambasadori događaja predstavljaju jedno šaroliko sazvežđe. Oni su bez izuzetka pojedinci uspešni i poznati u oblastima kojima se bave. Sa druge strane, veoma su različiti po tome koliko je njihova delatnost globalna popularna ili koliko su vezani za lokaciju održavanja događaja.

Na primer Leo Mesi, čija popularnost je nemerljiva u svakom kutku planete, pomogao je promociji Ekspa 2020 u Dubaiju. Drugačiji primer je specijalizovana izložba u Astani 2017. koja se odlučila za lokalnog bokserskog šampiona Genadija Golovkina.

Iz sveta klasične kulture došao je pijanista Lang Lang, kao promo lice Ekspa 2010. u Šangaju. Organizatori iz Kine angažovali su i sportistkinju iz Japana, svetsku šampionku u stonom tenisu Ai Fukuharu. Iako bez zvanične titule ambasadora brenda, za Ekspo 2008. u Saragosi pesmu je snimio legendarni kantautor i kasniji dobitnik Nobelove nagrade Bob Dilan.

Iz ovih i drugih primera jasno je da ambasadori mogu biti veoma različiti po svom talentu, poreklu, oblasti rada ili mestu života, ali da su jedinstveni po tome da promovišu iste vrednosti kao i manifestacije koje predstavljaju.

Ako govorimo o Ekspu 2027 u Beogradu, ova izložba je posvećena igri kao univerzalnom jeziku čovečanstva, kroz sport, muziku, tehnologiju, inovaciju, kulturu i umetnost. Igri koja povezuje ljude bez obzira na godine, poreklo, jezik ili kulturu. Zato su nam potrebni ljudi koji u sebi nose duh saradnje, radoznalost, kreativnost, optimizam i sposobnost da svojim primerom inspirišu druge. Kada govorimo o Juseinu Boltu, govorimo o najbržem čoveku svih vremena, ali i o o simbolu energije, pokreta i univerzalnog jezika sporta.

Prilikom izbora ambasadora vodi se računa i o tome odakle dolaze zemlje učesnice, ali i publika koju želimo da vidimo u Beogradu 2027. godine. Veliki međunarodni događaji ne počinju danom otvaranja. Za mnoge posetioce odluka o putovanju donosi se mesecima, pa i godinama unapred. Zato je važno da poruka o Ekspu stigne do ljudi na različitim kontinentima, na različitim jezicima i kroz ličnosti kojima veruju. Dobar ambasador može da pomogne da se Ekspo približi publici koja možda prvi put razmišlja o Srbiji kao turističkoj, poslovnoj ili kulturnoj destinaciji.

Džeki Čen, takođe ambasador Ekspa 2027 Beograd, nesumnjivo je filmska zvezda, a sem toga i čovek koji decenijama povezuje različite kulture i generacije kroz talenat, humor, humanost i optimizam. Oba Ekspo ambasadora donose nešto različito, ali zajedno pokazuju principe kojima se vodimo. Upravo po tim principima biće birani i budući ambasadori specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Sa 139 potvrđenih međunarodnih učesnika i više od četiri miliona očekivanih posetilaca, to će biti najveći međunarodni događaj ikada organizovan u Srbiji. Najveća vrednost ovog događaja neće se meriti samo brojem učesnika i posetilaca. Meriće se novim idejama, partnerstvima i vezama koje će nastati među ljudima i državama.

Zato je izbor ambasadora jedan od najlepših, ali i najodgovornijih poslova kompanije Ekspo 2027 doo Beograd. Jer iza svakog imena ne stoji samo prepoznatljivo lice, već i priča koju želimo da podelimo sa svetom.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

