Nemačka Avio-kompanija "Lufthanza" ukida 20.000 kratkolinijskih letova kako bi uštedela.

Iz "Er Srbije" kažu da neće povlačiti tako drastične poteze - rezervi kerozina ima, a kompanija je u prethodnom periodu poslovala profitabilno, tako da neće ceo teret pasti na leđa putnika. Ipak, karte će morati da poskupe.

Savetuju: Kupite karte što pre, oni koji su već kupili neće doplaćivati taksu za gorivo.

Evropske kompanije uvode hitne mere - ukidaju manje profitabilne linije, povlače starije, manje efikasne avione iz upotrebe, podižu cene karata i naplaćuju dodatne takse za gorivo.

Direktor za komercijalu i strategiju "Er Srbije" Boško Rupić kaže da ta kompanija nije povlačila ekstremne poteze, ali i ističe da će cene karata ići uzlaznom putanjom.

"Postoje doplate na ime goriva, ali oni koji su već kupili karte neće doplaćivati. Imamo preko milion prodatih karata za ovu godinu, savetujemo da se koriste promocije, kupite karte na vreme da izbegnete dodatne troškove", rekao je Rupić, piše RTS.

Objašnjava da su doplate za povratne letove na ime tih taksi uglavnom dvocifrene 20-30 evra, ali na dužim destinacijama poput SAD ili Kine idu i do 100 evra.

Neće se sav teret krize prebaciti na putnike

Rupić ističe da kompanija profitabilno posluje i da postoje rezerve kojima se kompenzuje trenutna situacija.

"Kompanije ne mogu sav teret da prebace na putnike, imamo rezerve iz prethodnih godina, prošle smo poslovali sa 45 miliona profita. Dakle, postoje rezerve, ali nije poenta da ih potrošimo u kratkom roku", objašnjava Rupić.

"Er Srbija" se snabdeva kerozinom koji se proizvodi u Rafineriji u Pančevu.

"Kada je reč o snabdevanju gorivom u Beogradu tu nema problema, postoje i rezerve. Ako sve stane, imamo za mesec i po dana rezerve u Srbiji, ali mi točimo gorivo i na svim destinacijama gde letimo. U načelu je situacija stabilna", rekao je Rupić.

Trenutna sitaucija je i rizik i prilika

Direktor za komercijalu i strategiju "Er Srbije" objašnjava da je došlo i do optimizacije saobraćaja, ali i ističe da se postojeći letovi neće ukidati. Moguće je samo da dođe do smanjenja broja letova ka određenim destinacijama.

Rupić ističe i da su u martu imali popunjenost letova od 80 odsto, dok u aprilu taj broj iznosi skoro 81 odsto - to pokazuje da tražnja ne opada.

"Sa zatvaranjem saobraćaja ka Dubaiju i Dohi i zemljama u Zalivu došlo je do određenih pomeranja, a deo putnika je došao i na naše letove", rekao je Rupić.

"Lufthanza" je ukinula kompaniju "Lufthanza siti lajner" koja je sedam puta nedeljno letela od Minhena ka Beogradu, tako da je "Er Srbija" povukla potez i od 22. maja leti ka Minhenu.

"Sva dešavanja gledamo i kao priliku, ali jeste i rizik", ističe Rupić.

Kompanija uvodi i još novih letova - od 30. aprila leti za Santorini, od 3. maja za Baku, a uvodi se i direktan let za Toronto. Od septembra leti se ka Tenerifima i Sevilji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.