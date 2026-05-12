EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 99,55 99,85din 100,15
CAD CAD 72,71 72,92din 73,14
AUD AUD 71,99 72,21din 72,42
GBP GBP 135,26 135,67din 136,08
CHF CHF 127,75 128,13din 128,51
KURSNA LISTA

Srbija

Od semena do trpeze – snaga domaće proizvodnje i kako je zaštititi od rizika

Sve više ljudi poslednjih godina vraća se ideji da deo hrane proizvede sam. Za nekoga je to povratak u selo i život bliže prirodi, za nekoga izbor kuće s dvorištem umesto stana, dok drugi iznajmljuju malu baštu na obodu grada ili prave svoju oazu zelenila na terasi ili krovu zgrade. Bez obzira na formu, zajednički motiv je isti – želja za kvalitetnijom i zdravijom ishranom.

Autor:  Nina Stojanović
12.05.2026.09:00
0
Od semena do trpeze – snaga domaće proizvodnje i kako je zaštititi od rizika
Shutterstock
Pala odluka o mega-projektu - Hrvatska gradi prugu vrednu skoro 700 miliona evra 
Foto: Shutterstock
 Pala odluka o mega-projektu - Hrvatska gradi prugu vrednu skoro 700 miliona evra 
Prethodna vest
Ljudi masovno napuštaju ČetGPT - kraj dominacije, gube milione korisnika
Foto: Ju Jae-young / Shutterstock.com
 Ljudi masovno napuštaju ČetGPT - kraj dominacije, gube milione korisnika
Sledeća vest

Snaga domaće proizvodnje ne ogleda se samo u konačnom proizvodu koji stigne na trpezu. Ona je mnogo više od toga. U pitanju je proces koji donosi zadovoljstvo, od trenutka kada se seme posadi u zemlju, pa sve do prvih plodova. Kontakt s prirodom, boravak na otvorenom, rad rukama i osećaj da sami proizvodimo hranu za sebe i svoju porodicu stvaraju poseban osećaj ispunjenosti.

Istovremeno, nikada nije bilo lakše započeti takav mali ili veliki poduhvat. Savremeni način života donosi brojne prednosti – dostupni su tutorijali, saveti stručnjaka, digitalne zajednice baštovana, kao i alat i metode koji olakšavaju uzgoj biljaka i čine proizvodnju održivijom i efikasnijom.

Ipak, uz sve prednosti, savremenost donosi i nove izazove. Posledice zagađenja i klimatskih promena sve su vidljivije, a poljoprivredna proizvodnja postaje neizvesnija nego ranije.

Kada priroda postane najveći rizik

Svako ko se bavi uzgojem biljaka, bilo profesionalno bilo iz hobija, zna koliko je poljoprivreda osetljiva na promene u prirodi. Dovoljna je jedna snažna oluja, kasni mraz, grad ili dug period suše da se trud uložen mesecima ozbiljno ugrozi.

Ekstremne vremenske prilike poslednjih godina sve su češće. Nagle temperaturne promene, obilne padavine, oluje i grad mogu za vrlo kratko vreme uništiti useve, voćnjake ili plasteničku proizvodnju. Upravo zato mnogi proizvođači danas razmišljaju ne samo o tome kako da unaprede proizvodnju već i kako da je zaštite.

Saveti za sigurniju i otporniju proizvodnju

Iako na vremenske uslove ne možemo da utičemo, postoje brojni koraci koji pomažu da proizvodnja bude stabilnija i otpornija na nepredvidive uslove.

Jedan od najvažnijih principa je raznovrsnost u proizvodnji. Kada se na parceli ili u bašti gaji više različitih kultura, rizik se prirodno raspoređuje. Ako jedna biljka lošije podnese određene vremenske uslove, druge mogu dati dobar prinos. Takav pristup dodatno doprinosi zdravlju zemljišta i smanjuje pojavu štetočina.

Planiranje setve i sadnje takođe igra važnu ulogu. Biranje sorti koje su prilagođene lokalnim klimatskim uslovima značajno povećava izglede za uspešan rod. Sve više proizvođača odlučuje se i za sorte koje su otpornije na sušu, bolesti ili temperaturne promene.

Veliki uticaj na stabilnost proizvodnje ima i kvalitet zemljišta. Zemljište bogato organskom materijom bolje zadržava vlagu, što je naročito važno u razdobljima suše. Redovno dodavanje komposta, prirodnih đubriva i pravilna obrada zemljišta pomažu biljkama da razviju snažan koren i lakše podnesu nepovoljne uslove.

U savremenoj proizvodnji sve češće se primenjuju i sistemi za navodnjavanje, pogotovo sistemi kap po kap. Oni omogućavaju ravnomerno i ekonomično korišćenje vode, što je veoma važno u periodima visokih temperatura i nedostatka padavina.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti zaštitne mreže, plastenici ili tuneli za uzgoj, koji štite biljke od grada, jakog vetra ili naglih vremenskih promena. Takva rešenja naročito su korisna u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji.

Ništa manje važna nije ni redovna kontrola biljaka. Pravovremeno uočavanje promena na listovima ili stablu omogućava da na vreme reagujete i sprečite širenje bolesti ili štetočina.

Sve te mere značajno povećavaju stabilnost proizvodnje. Ipak, poljoprivreda će uvek ostati delatnost koja zavisi od prirode.

Sigurnost koja čuva trud

Zbog toga mnogi poljoprivrednici, ali i ljudi koji ozbiljnije ulažu u proizvodnju hrane, razmišljaju o dodatnim načinima zaštite. „Dunav“ osiguranje poljoprivredne proizvodnje predstavlja jedan od najpouzdanijih načina da se sačuva vrednost uloženog rada, vremena i sredstava.

U slučaju nepogoda poput grada, oluje, požara ili drugih nepredvidivih situacija, osiguranje pomaže da se ublaže finansijski gubici i da se proizvodnja nastavi.

Na taj način proizvođači mogu više energije da usmere na ono što je suština – brigu o zemlji, biljkama i kvalitetu hrane koja stiže na trpezu.

Povratak prirodi kao nova vrednost

Trend povratka domaćoj proizvodnji govori o sve većoj potrebi ljudi da uspostave bliži odnos s prirodom i hranom koju konzumiraju. Bilo da je reč o maloj bašti iza kuće, plasteniku na imanju ili nekoliko saksija s povrćem na terasi, taj proces donosi osećaj kontrole, zadovoljstva i zdravijeg načina života.

A kada se uz ljubav prema zemlji i radu doda i dobra zaštita od rizika, put od semena do trpeze postaje sigurniji – i dugoročno održiv.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

Dunav osiguranje domaća proizvodnja

Povezane vesti

Podrška koja traje: „Dunav osiguranje“ uz nove generacije SIM-ovaca
Foto: Pakt studio

Podrška koja traje: „Dunav osiguranje“ uz nove generacije SIM-ovaca

11:07 | 0
Iskustva pobednika u borbi protiv raka
Shutterstock

Iskustva pobednika u borbi protiv raka

09:00 | 0
Brinite o svom zdravlju – zašto je važno obaviti sistematski pregled
Shutterstock

Brinite o svom zdravlju – zašto je važno obaviti sistematski pregled

09:00 | 0
Deset saveta za čišćenje automobila
Foto: Shutterstock/fast-stock

Deset saveta za čišćenje automobila

13:00 | 0
Potrošači izabrali: „Dunav osiguranje“ najbolji domaći brend u kategoriji osiguranja
Foto: Pakt studio.

Potrošači izabrali: „Dunav osiguranje“ najbolji domaći brend u kategoriji osiguranja

11:05 | 0
Komentari (0)

Srbija

Moguće je - za agrarni biznis koji donosi zaradu od 10.000 evra godišnje nije potrebna njiva 
Foto: Shutterstock

Moguće je - za agrarni biznis koji donosi zaradu od 10.000 evra godišnje nije potrebna njiva 

10:24 Srbija
Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz istorijsku transakciju evro-obveznica, uz rekordnu tražnju globalnih investitora
Shutterstock / Zarko Prusac

Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz istorijsku transakciju evro-obveznica, uz rekordnu tražnju globalnih investitora

10:19 Srbija
Korak po korak do premije za mleko - detaljni vodič
Foto: Studio Romantic/Shutterstock

Korak po korak do premije za mleko - detaljni vodič

09:19 Srbija
20.000 dinara po detetu - roditeljima kreće isplata od juna
Pixabay

20.000 dinara po detetu - roditeljima kreće isplata od juna

08:26 Srbija
Sve češća metoda sticanja imovine - doživotno izdržavanje u zamenu za nekretninu
Foto: Volha_R / Shutterstock.com

Sve češća metoda sticanja imovine - doživotno izdržavanje u zamenu za nekretninu

07:56 Srbija
Srbija i BiH razmatraju zajedničke energetske projekte na reci Drini
Foto: Bombermoon/Shutterstock

Srbija i BiH razmatraju zajedničke energetske projekte na reci Drini

19:40 Srbija
Velika šansa za stočare - otvoren konkurs za subvencije u stočarstvu
Foto: Shutterstock/Dusanka Ljubojevic

Velika šansa za stočare - otvoren konkurs za subvencije u stočarstvu

12:12 Srbija
Voćari zadovoljni, jagoda kvalitetna - cena ide i do 700 dinara  
FOTO: Pexels

Voćari zadovoljni, jagoda kvalitetna - cena ide i do 700 dinara  

09:45 Srbija
Kreće berba voća, sezonci trljaju ruke - posao nije lak ali je zarada odlična
Foto: Shutterstock

Kreće berba voća, sezonci trljaju ruke - posao nije lak ali je zarada odlična

09:14 Srbija
Velike promene za građane Srbije - novi pasoš stiže 1. jula, naveden je rok važenja starog
Prinstcreen/Ai ilustracija

Velike promene za građane Srbije - novi pasoš stiže 1. jula, naveden je rok važenja starog

08:58 Srbija

Najnovije

Najčitanije

11min

Poreska obaveza se bliži - rok ističe 15. maja

43min

Još jedna zemlja iz komšiluka planira da uvede evro 

44min

Pola miliona ljudi je naručilo Trampov zlatni telefon - nijedan nije isporučen

51min

Veliki opoziv automobilskih guma - proizvođači objavili spisak spornih modela

1H

Moguće je - za agrarni biznis koji donosi zaradu od 10.000 evra godišnje nije potrebna njiva 

1D

Veliki gubitak - ruski vlasnik je doveo čuvenu jugoslovensku firmu na ivicu stečaja

24H

Podesite režim rada "gutača struje" - može da smanji potrošnju i do 6.000 dinara 

1D

Nije samo nafta - sada je nestašica hemikalije od koje zavisi planeta

1D

Neprikosnovena Kina - ima više nafte od SAD, Japana i Evrope zajedno

23H

Hrvatski mediji - "Hrvati će osetiti najgadnije posledice Trampovog rata"

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,55 99,85 100,15
CAD CAD 72,71 72,92 73,14
AUD AUD 71,99 72,21 72,42
GBP GBP 135,26 135,67 136,08
CHF CHF 127,75 128,13 128,51

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 69.085,00 €
ETH ETH 1.968,08 €
LTC LTC 49,31 €
DOT DOT 1,15 €
BCH BCH 377,63 €
LINK LINK 8,92 €
BNB BNB 564,80 €
XMR XMR 350,28 €
Powered by CoinGecko API