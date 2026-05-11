Zahtevi se podnose u periodu od 11. maja do 11. juna 2026. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, za grla predata klanici ili izvezena od dana raspisivanja javnog poziva za podnošenje zahteva po prethodnom javnom pozivu do dana raspisivanja novog javnog poziva.

Izuzetno, na ovaj javni poziv mogu biti podneti zahtevi i za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 21. juna 2025. godine do dana raspisivanja prvog javnog poziva za 2026. godinu, ako za ova grla nije podnet zahtev i ostvareno pravo na podsticaje po javnom pozivu u 2025. godini.

Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/Javni-poziv-tov-2026.pdf

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.

