"Već za koji dan doćiće mašine da rade za Vašica-Batrovce, kao i za Morović-Višnjice-Bosut. To je mnogo para, oko 9 miliona evra. Krenućemo da radimo i u OŠ "Branko Radičević", što će koštati oko 4,6 miliona evra. To su velike promene za Šid", rekao je Vučić.



Vučić je naveo da postoji veliki broj stvari koje su najavili u Šidu, ali nisu uradili, pa ćemo zato sada to da ubrazaju.



"Potrebna je i obilaznica oko Šida, vodosnabdevanje da se reši. Ljudima su potrebni putevi i vodovodi i za koji dan će da vide mašine ovde", pojasnio je Vučić, te pomenuo da je potrebno dovesti nekog od investitora.



"Moj posao je da obilazim i pričam sa građanima. Došao sam da kažem da ću biti kriv i za ono što se uradi, eto zato sam došao. Bosut je predivna reka, uliva se u Savu, inače malo vode ali korisiti tok Savinih rukavaca i prelepa je reka i baš u Bosutu se uliva u Savu", kazao je Vučić, te dodao da osim puteva, škola i rada na industrijskog zoni ne može da obeća ništa više, te zapitao zašto u proteklih 60 godina niko ništa nije uradio za ovaj okrug.



Prema njegovim rečima, samo put Vašica - Batrovci koštaće oko 5,1 miliona evra.



"Isto toliko, pošto je širi put, koštaće put Morović-Višnjićevo-Bosut koji je veoma značajan za šidsku opštinu. Svuda u Sremu smo imali mnogo ulaganja i investitora, i u Inđiji i u Rumi, samo u Rumi sam otvorio šest fabrika. U Irigu smo mnogo ulagali u infrastrukturu, pokušavajući da napravimo vinski centar", rekao je Vučić.



U razgovoru sa meštanima Vučić je najavio da će za pet do sedam dana doći mašine da urade put Vašice-Batrovci.



"Uradićemo taj ceo put, kao i ceo put Morović-Višnjićevo-Bosut, to je oko 12 kilometara ukupno. Uradićemo rekonstrukciju škole "Branko Radičević", a videćemo šta ćemo moći da uradimo i u školi "Sremski front". To je ono što ćemo brzo da uradimo kako bi završili industrijsku zonu i da bismo doveli nekoga od investitora iako je sve manje slobodne radne snage iz različitih razloga", rekao je Vučić.



Vučić je naveo da je ponosan na činjenicu što je prvi predsednik koji je posetio selo Badrovce. Takođe, izjavio je danas da će država do kraja godine uložiti više od 20 miliona evra u Šid i da će se država potruditi da dovede jednog velikog investitora u taj sremski grad.



"Uradićemo put Vašice- Batrovci, to je oko 8,1 kilometara, izlazimo sa mašinama za tri, četiri dana, uradićemo kompletan put. Takođe, ćemo da radimo put Morović-Višnjićevo-Bosut, za dva tri dana krećemo. To je zajedno oko 10 miliona evra, ogromne pare za Šid", rekao je Vučić.



Naveo je da će se država potruditi i da uradi put do Jamene u dužini oko 11, 12 kilometara.



"Iako se sa tim mučimo, jer je mnogo to para, ali time ćemo i Jamenu, koja je najistureniji deo Republike Srbije i prema Hrvatskoj i prema Bosni i Hercegovini, da napravimo i da uradimo nešto za te ljude koji su branioci i čuvari otadžbine, tamo gde to nije uvek jednostavno i nije uvek lako. Tako da to ćete da vidite za tri, četiri, pet dana, krećemo i nećemo da stanemo dok ne završimo sve. Možda je potrebno mesec, možda mesec i po dana, ali sve ono o čemu ste razmišljali godinama biće za veoma kratko vreme urađeno", rekao je Vučić.



Naveo je i da će biti urađena kompletna rekonstrukcija Osnovne škole "Branko Radičević" u Šidu u vrednosti 4,6 miliona evra, kako bi deca dobila najmoderniju školu, dodajući da će država da vidi šta može da se uradi oko bazena u školi "Sremski front".



Vučić je istakao da mora da se završi industrijska zona kako bi doveli investitore, piše B92.



"Moramo da završimo i dovedemo makar jednog ozbiljnog investitora. To menja sve, postaraćemo da dovedemo jednog dobrog, a onda će se zaposliti ljudi i biće drugačije i lakše. Uložićemo 20 miliona u Šid do kraja godine, to je sve samo ne mali novac, videće se na svakom koraku", rekao je on.



Poručio je da je želja države da Šid bude ekonomska tvrđava.



