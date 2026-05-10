Ovo je predviđeno izmenom Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, koju je Vlada Srbije usvojila na poslednjoj sednici.

U periodu počev od 10. aprila 2026. godine zaključno sa 15. majem 2026. godine plaćaju se sledeći iznosi akciza na derivate nafte, i to: na bezolovni benzin 54 dinara po litru, a na dizel 55,53 dinara po litru, predviđeno je Uredbom o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte koju je usvojila Vlada, piše Blic.

Podsetimo, pun iznos akciza, predviđen Zakonom o akcizama iznosi 72 dinara za bezolovni benzin, a na dizel 74,04 dinara.

Prvo spuštanje akciza, zbog rasta cena nafte na svetskom tržištu prouzrokovano ratom u Iranu, bilo je za petinu vrednosti (za 20 odsto) i primenjivalo se od 13. marta.

Akcize na gorivo prvobitno smanjene na 57,6 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara za gasna ulja (dizel), dok je akciza na olovni benzin ovom Odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte bila smanjena na 61,24 dinara.

Primena je bila ograničena do 15. aprila, ali je Vlada odlučila da ranije dodatno spusti akcize, ovaj put ograničivši njihovu primenu na 15 dana, od 10. zaključno sa 24. aprilom. Tada su novi iznosi akciza na benzin i dizel bili niži za četvrtinu, odnosno za 25 odsto, u odnosu na iznose određene Zakonom o akcizama.

Vlada je istovremeno ukinula pomenutu Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte.

Na sednici održanoj 23. aprila, Vlada je produžila važenje uredbe sa nižim akcizama sa 24. aprila na 8. maj, kroz sledeću izmenu Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte.

U četvrtak, 7. maja, primena nižih akciza se, opet kroz izmenu uredbe, produžilo za sedam dana - od 8. na 15. maj.

