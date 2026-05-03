„Ne postoji pretnja koja je veća od Narodne Republike Kine“, rekao je general-potpukovnik Stiven Sklenka, zamenik komandanta za instalacije i logistiku, piše 19fortyfive.

„Nemojte slušati te gluposti o tome da su oni skoro ravnopravni. Oni jesu ravnopravni jer nam pariraju u gotovo svakom segmentu nacionalnog uticaja.“

Kao bivši zamenik komandanta U.S. INDOPACOM, general Sklenka je imao neposredan uvid u dešavanja u tom delu sveta. Posebno je istakao agresivno ponašanje Kine prema susedima u regionu, kao i sistematsko vojno jačanje Pekinga u vodama koje deli sa susednim državama.

Kako bi tačno izgledao rat u Indo-pacifičkom regionu sa Kinom, nije sa sigurnošću poznato.

Ipak, general naglašava da je dovoljno pogledati aktuelni sukob između SAD-a i Irana kako bi se stekao utisak o tome koliko bi razoran mogao biti rat sa Kinom — i šta bi to značilo za američke snage.

Veza sa Iranom

Iako su gubici koje su Sjedinjene Države pretrpele tokom operacije „Epski gnev“ protiv Irana, sprovedene uz pomoć Israel, relativno mali za operaciju ovog obima, taj rat nije verna slika onoga kako bi mogao izgledati sukob sa Kinom. Takav konflikt bi, prema rečima generala Sklenke, bio znatno skuplji.

Ipak, gubici u ovom sukobu ukazuju na ozbiljnost ratovanja — i na to koliko bi budući rat mogao biti još pogubniji.

Operacija „Epic Fury“ pokazuje „kako sila srednjeg ranga može ozbiljno ugroziti znatno nadmoćniju silu“, rekao je Sklenka. „Kao organizacija koja uči, pitamo se: kako da svaku lekciju iz ovog sukoba prenesemo dalje i kako da obezbedimo da budemo jednako spremni da dominiramo u potencijalnom sukobu sa Kinom?“

Dalje, Sjedinjene Države moraju da procene „složenosti i komplikacije… u slučaju Irana, a zatim da se zapitaju… kako ćemo reagovati i delovati kada se suočimo sa državom koja je druga po veličini BDP-a na svetu“, dodao je general.

„Činjenica je da Iran nema ni približno ekonomsku moć Kine. Nema njenu industrijsku bazu. A svakako nema ni njen tempo modernizacije vojske.“

Odavno su prošla vremena kada su SAD mogle da podrazumevaju vazdušnu nadmoć i da gotovo nekažnjeno nadleću bojišta.

Vrsta ratovanja dronovima kakvu danas vidimo u Ukrajini predstavlja pretnju sa kojom Sjedinjene Države još nisu bile primorane da se suoče — i potencijalnu tačku ranjivosti.

I dok Sjedinjene Države svakako imaju višestruko više realnog borbenog iskustva od China, kako je rekao general Stephen Sklenka, nije sve to iskustvo nužno primenljivo na vrstu ratovanja kakva se može očekivati u budućnosti.

„Niko od nas koji danas nosimo uniformu nikada nije morao da deluje u svetu u kojem nas istinski ravnopravan protivnik istovremeno osporava u svakom domenu“, naglasio je Sklenka.

On je dodao da će naredni rat biti sveobuhvatan i vođen ne samo na fizičkim frontovima, već i u digitalnom prostoru. „Govorimo o borbama na kopnu i van njega, kinetičkim i nekinetičkim sredstvima. Moraćemo da se borimo da bismo uopšte stigli do tog rata, i moraćemo da prihvatimo te izazove, a ne da delujemo po modelu iz osamdesetih i devedesetih godina“, objasnio je.

Protivnik ogromnih razmera

Brodograditeljski kapaciteti Kine najveći su na svetu, a kineska mornarica po broju plovila je najveća na svetu.

Sve veća snaga Kine u razvoju veštačke inteligencije takođe zabrinjava generala Sklenku — kao i njen nuklearni arsenal, koji trenutno najbrže raste na svetu.

„Istorija je to već dokazala, a naše trenutne operacije to potvrđuju: društvo koje može da projektuje i održava moć, i da najefikasnije održava svoje snage, na kraju pobeđuje.“

Odbrana baza

Možda jedno od najhitnijih područja koje danas zahteva jačanje, prema mišljenju generala Sklenke, jesu američke vojne instalacije u Indo-pacifičkom regionu.

Iako SAD raspolažu pistama, lukama, skladištima i drugom infrastrukturom širom Indo-Pacifika — od kojih neke potiču još iz vremena World War II — te lokacije će gotovo sigurno biti osporavane u potencijalnom sukobu. Neke od njih zahtevaju obnovu i modernizaciju.

„Potrebna nam je integrisana odbrana baza, i potrebna nam je pomoć industrije da to ostvarimo“, naglasio je on. „Nećemo se boriti samo iz naših baza. U mnogim slučajevima, borićemo se za te baze. To je za nas nov koncept. Moramo početi da ga prihvatamo.“

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.