Vučić je na TV Informer kazao da su sa Mađarima ponovo razmenjeni tzv. šerholderi te da mađarska strana očekuje odgovore od Srbije.



Prema njegovim rečima, u ponedeljak, utorak, biće susreti sa mađarskim partnerima i prijateljima.



"Nadam se da ćemo uskoro sve to rešiti. Nije sasvim jednostavno. Zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih od ranije predviđenih ulaganja NIS-a u petrohemiju, Mađari žele da naprave za sebe najbolji mogući ugovor. Mi želimo da zaštitimo što je moguće više Srbiju, tako da razgovaramo, ali verujem da ćemo pronaći zajednički imenitelj i da ćemo to važno i veliko pitanje, posebno u uslovima ovakve krize i nabavke nafte i cene nafte i naftnih derivata, uspeti da rešimo na zadovoljstvo građana Srbije", kazao je Vučić, preneo je Tanjug.



Kako je dodao, to što kvari celu sliku je činjenica da se troši sve više rezervi.



"Pitanje je hoćemo li moći da stignemo da obnovimo sve rezerve. Obnavljamo ih, dakle, deo od onih iz prvih rezervi koje smo dali na tržište, obnovili smo, platili to i gubimo veliki novac. Mi smo, srećom, obezbedili finansijske jastuke. Imamo ne samo dobru monetarnu, već i odličnu fiskalnu politiku. Imamo mudru i pametnu politiku.

Uvek smo vodili računa da imamo dovoljno novca na računu i danas imamo mnogo novca na računu i upravo zahvaljujući svemu tome što smo uspeli da obezbedimo - da ekonomija dobro funkcioniše, možemo to da izdržimo", kazao je Vučić.



On je dodao da to nije beskonačno, ali ističe da je obezbeđena sigurnost.



"Kod nas i oni koji govore sve najgore i o meni i o svima drugima, ne čekaju na pumpama u redovima. Ne čekaju čak ni poljoprivrednici na pumpama u redovima. I oni znaju da kada kažemo da ima dovoljno rezervi, da ima dovoljno nafte i da se neće menjati cene drastično, oni znaju da govorimo istinu. I to je veliki uspeh naše politike", naveo je Vučić.



