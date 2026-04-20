Rekao je da je taj auto-put važan za industriju, kao i da će dovesti nove investitore u Zrenjanin i zaposliti mnogo ljudi.

Od Beograda do Zrenjanina će se, kako je rekao, kada put bude završen putovati 35 do 40 minuta.

"Onda je to lako za svakog investitora, onda je sve drugačije. Onda možete i da radite u Beogradu i da se vraćate, da radite u Novom Sadu i da se vraćate i obrnuto, neki drugi ljudi mogu da rade u Zrenjaninu, a da žive u Beogradu ili Novom Sadu. I to su za mene velike stvari. To su tektonske promene, to su ogromne promene na bolje", rekao je Vučić.

Dodao je da će te promene značiti bolji životni standard za građane Zrenjanina i svih okolnih opština.

"Uskoro ćemo da krenemo i to će nas koštati 10 miliona evra - da krenemo u izgradnju i da završimo i taj četvrti krak obilaznice oko Zrenjanina", naveo je Vučić.

Istakao je da građani Zrenjanina onda više neće imati problema u samom jezgru grada i da će lepše i kvalitetnije disati kada saobraćaj bude izmešten, piše Tanjug.

"Kao što ćemo da vidimo kako da menjamo vodovodnu mrežu koja pravi 37 odsto gubitaka, kao što smo se izborili sa bezbroj problema oko vode u prethodnom periodu", dodao je on.

