Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je novi javni poziv za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja, na koji mogu da se prijave lokalne samouprave i gradske opštine do 8. maja, a ministarka Dubravka Đedović Handanović rekla je da ukupna opredeljena sredstva za javni poziv ove godine iznose 377,34 miliona dinara, piše Tanjug.

Đedović Handanović je rekla da objekti poput škola, vrtića, domova zdravlja, domova kulture, opštinskih zgrada i sportskih hala spadaju među najveće potrošače energije u lokalnim samoupravama, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike.

"Cilj ovih mera je da se gradovima i opštinama omogući da smanje potrošnju i troškove energije, uz istovremeno unapređenje uslova za građane koji koriste javne objekte. Javni poziv je otvoren do 8. maja i pozivam sve gradove i opštine da iskoriste priliku da kandiduju svoje projekte i da zajedno doprinesemo racionalnijoj potrošnji energije, na način koji ne smanjuje, već povećava komfor građana koji koriste javne usluge i stvara pozitivan efekat na zaštitu životne sredine", rekla je ministarka.

U okviru programa za unapređenje energetske efikasnosti na javnim objektima finansiraju se mere kao što su zamena prozora i vrata i poboljšanje izolacije, zamena kotlova, ugradnja toplotnih pumpi, ugradnja solarnih panela za proizvodnju energije i solarnih kolektora za toplu vodu, modernizacija javnog osvetljenja i drugo.

Đedović Handanović je navela da u finansiranju pojedinačnih projekata ministarstvo učestvuje sa 70 odsto, to jest sa maksimalno 30 miliona dinara, a lokalne samouprave sa 30 odsto.

"Posebno smo vodili računa da i najnerazvijenije opštine, koje u svojim budžetima nisu mogle da izdvoje dovoljno sredstava, mogu ravnopravno da učestvuju i da i građani u tim opštinama osete koristi od ovog programa. Za najmanje razvijene opštine kompletan iznos odobrenog projekata finansiraće država, odnosno subvencija će iznositi 100 odsto“, rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da je od 2014. godine energetski sanirano 280 objekata od javnog značaja, a emisije ugljen dioksida smanjene za oko 26.000 tona godišnje, za šta je uloženo više od šest milijardi dinara.

