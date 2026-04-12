Uskrs je dan kad se porodice okupljaju, domovi ispunjavaju toplinom, a srca verom i radošću. Tog dana Isus Hristos je vaskrsao iz mrtvih, pobedio smrt i svim ljudima, od Adama i Eve do poslednjeg čoveka na zemlji, darivao večni život. U čast ovog praznika naši stari su ustanovili niz običaja koji do danas žive.

Što se ostalih običaja na Usrks tiče, valja ustati rano ujutru, a ne otići na spavanje pre ponoći. Ukoliko bi se otišlo na spavanje pre ponoći, to bi značilo da će do narednog Uskrsa osoba da bude pospana i nesklona poslu.

Prvo se valja omrsiti vaskršnjim jajetom. Ujutro se treba umiti vodom u kojoj su preko noći odstajali drenak, zdravac, bosiljak i crveno jaje, to obezbeđuje dobro zdravlje.

U hramovima se, dalje, moli za duše svojih predaka i zdravlje potomaka. Nakon završetka jutarnje liturgije, počinje vreme mrsa i uskršnje gozbe.

Uskršnji ručak bi trebalo da se obavi u krugu porodice. Kada se dođe kući iz crkve, svi ukućani bi trebalo da se pozdrave uskršnjim pozdravom i da se izljube.

Domaćin potom pali sveću, uzima kadionicu i tamjan, okadi sve ukućane i naglas očita "Oče nas". Na stolu treba da stoje ofarbana jaja.

Domaćin uzima prvi jedno jaje, za njim ukućani biraju svoje jaje i tada počinje tucanje jajima. Tom prilikom se takođe izgovara "Hristos Vaskrse" i "Vaistinu vaskrse".

Nekada je bio običaj da cela porodica, nakon ručka, prošeta gradom ili ode na kafu u gradsku kafanu. Što se tiče običaja, valja se omrsiti uskršnjim jajetom, treba se umiti hladnom vodom u kojoj su preko noći odstajali bosiljak, crveno jaje, zdravac i drenak, dok decu treba protrljati crvenim jajetom po obrazima da budu rumena i zdrava.

Za ovaj dan svaki ukućanin treba da dobije nešto novo od odeće i obuće.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

