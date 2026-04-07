Od maja ove godine, letovi između Bakua i Beograda odvijaće se dva puta nedeljno, u skladu sa predstojećim redom letenja Er Srbije.



Karte se mogu kupiti na zvaničnom veb-sajtu, putem mobilne aplikacije ili u poslovnicama kompanije i ovlašćenim agencijama počevši od 15. aprila.



U okviru kod šer partnerstva, AZAL će postaviti svoj marketinški kod na letove koje obavlja Er Srbija, omogućavajući putnicima jednostavne rezervacije i putovanja na relaciji Beograd-Baku-Beograd, uz unapređenu povezanost, navodi se u saopštenju Azerbejdžan erlajnsa.



Kako dodaju, ova saradnja između dve nacionalne avio-kompanije predstavlja značajnu prekretnicu u njihovim zajedničkim naporima da unaprede međunarodnu povezanost kroz čvrsta i obostrano korisna partnerstva.



Novi aranžman putnicima će omogućiti širok izbor destinacija, veću fleksibilnost, besprekorno putovanje i bolju povezanost Azerbejdžana i Srbije, istovremeno jačajući bilateralne veze u oblasti turizma, poslovanja i kulturne razmene.



"Zahvaljujući ovoj saradnji, koordinacija usluga i mogućnost kupovine karata preko prodajnih kanala AZAL-a stvoriće prednosti za putnike, koji će moći da uživaju u udobnom i neometanom putovanju između Bakua i Beograda. AZAL nastavlja aktivno da razvija svoju mrežu destinacija i strateška partnerstva, jačajući svoju poziciju kao ključne veze između Istoka i Zapada", rekao je glavni komercijalni direktor Azerbejdžan erlajnsa Džamil Manizade, piše Blic.



Direktor za komercijalu i strategiju u Er Srbiji Boško Rupić istakao je da je ovo kod šer partnerstvo značajno će unaprediti povezanost između Srbije i Azerbejdžana, nudeći putnicima više opcija za putovanja i bolju povezanost.



"Usaglašavanjem naših mreža i stručnosti stvaramo nove mogućnosti za turistička i poslovna putovanja, istovremeno dodatno jačajući veze između naših dveju zemalja", rekao je on.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.