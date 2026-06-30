"Gedali smo da pomognemo najugroženijim penzionerima, tako će penzioneri koji imaju primanja do 31.092 dinara dobiti 35.000 dinara. Penzioneri, čije su penzije između minimalne i prosečne (56.848 dinara), dobiće 27.500 dinara, a penzioneri koji imaju više od prosečnog iznosa penzije dobiće 20.000 dinara", rekao je Ognjenović za Tanjug u Borči gde je učestvovao na tribini sa penzionerima Palilule.

Ognjenović ističe da mere nisu samo finansijskog karaktera.

"Obezbedili smo i vaučere od 10.000 dinara za više od 30.000 penzionera koji imaju do 80.000 dinara. I tu smo gledali da zaštitimo penzionere sa nižim primanjima", rekao je Ognjenović.

Dodaje da će građanima novi paket mera doneti i niže cene lekova, a penzionerima i popust od 1.000 dinara na račune za struju.

"Mislim da država nikad bolje nije brinula o svojim građanima i mislim da smo ovim merama pokazali da nam je prioritet briga o našim građanima, a posebno o našim najugroženijim penzionerima", rekao je Ognjenović.

Povod za organizovanje tribine, na kojoj je oko 500 penzionera, jeste upoznavanje korisnika sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobijanje povratne informacije o njihovim interesovanjima i potrebama u oblasti unapređenja društvenog standarda, koji za penzionere obezbeđuje Fond PIO.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić rekao je za Tanjug da su brojne tribine bile prilika da se čuju ideje, sugestije i primedbe penzionera i da su one uvrstane u novi paket ekonomskih mera.

"Uvek pozdravljamo sve aktivnosti koje državni vrh preduzima na planu povećanja penzija i uopšte poboljšanja životnog standarda korisnika penzija. Mislimo da je ovde zaista održana reč. Od jedne političke najave, ušlo se u konkretnu realizaciju svih tih aktivnosti i nadamo se da će svi korisnici penzija biti zadovoljni", rekao je Savić.

Predsednica Gradske opštine Palilula Ivana Medić kaže da opština, pored mera koje država donosi, pruža i dodatnu podršku svojim penzionerima.

"Nagrađujemo ih jednodnevnim i dvodnevnim izletima i besplatnim plivanjem", rekla je Medićeva za Tanjug.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.