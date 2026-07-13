"Šta može da uradi vlasnik apartmana ako turisti ostave nered ili naprave štetu", upitao je jedan korisnik Redita nakon što je na Instagramu pogledao snimak apartmana koji su, kako tvrdi, potpuno uništili mladi britanski turisti.

On se pita šta vlasnik može da uradi u takvoj situaciji i kako da se zaštiti od ovakvih gostiju.

U komentarima su se javili brojni iznajmljivači koji su podelili svoja iskustva, a njihove priče pokazuju da izdavanje apartmana ponekad može biti veoma stresan posao.

"Dugogodišnji sam iznajmljivač. Šteta može da se naplati preko Bookinga ili Airbnb-a, ali ako vam gosti iz osvete ostave lošu recenziju, platforme je uglavnom neće ukloniti jer, kako kažu, štite goste. Nama su jednom polomili televizor vredan 500 evra. Naplatili smo štetu, ali Airbnb nije hteo da ukloni recenziju u kojoj su tvrdili da je televizor bio pokvaren i pre njihovog dolaska", napisao je jedan korisnik.

Dodao je da su kasnije iz drugih recenzija videli da su isti gosti imali probleme i sa drugim domaćinima.

"Dovoljna je jedna takva recenzija godišnje da izgubite status Superhosta, a platforma tada manje preporučuje vaš smeštaj. Da smo zaista bili loši domaćini, prihvatio bih kritiku, ali ovo je bila čista osveta", naveo je on.

Jedna vlasnica apartmana ispričala je da su joj se gosti požalili kako je njihovo dete dobilo ujede buva tek posle nekoliko dana boravka.

"Pre njih niko nikada nije prijavio takav problem. U stanu je zimi boravila mačka koja je redovno vakcinisana i tretirana protiv parazita. Pitala sam ih kada su se pojavili ujedi i gde su boravili. Rekli su da su prvog dana bili na plaži pored šume. Objasnila sam im da su buve najverovatnije pokupili tamo i savetovala im da operu garderobu i peškire sredstvom protiv parazita. Zamenili smo im posteljinu i sve što je trebalo, ali oni su insistirali da su buve bile u apartmanu", napisala je ona.

Na kraju je, kaže, njena majka gostima vratila oko 90 odsto novca kako ne bi ostavili negativnu ocenu na Bukingu.

"Korisnička podrška nam je rekla da takvu recenziju neće ukloniti, čak i ako nije osnovana. Imala sam utisak da je to njihov način rada - obilaze apartmane i prete lošim recenzijama kako bi izvukli novac", navela je ona.

Slična iskustva podelili su i drugi domaćini.

"Ne dižemo cene iz godine u godinu, čak ih ponekad i spuštamo. Ali ima gostiju koji rezervišu apartman u zgradi bez lifta, a onda ostave lošu recenziju jer su morali da se penju uz stepenice. Ili uopšte ne pročitaju oglas, pa kasnije traže razlog da dobiju povraćaj dela novca", napisao je jedan iznajmljivač.

Dodao je da su najteži gosti oni koji tokom boravka tvrde da je sve u redu, a tek nakon odlaska napišu negativnu recenziju.

"Jednom su nam gošće prijavile problem sa klimom. Odmah smo ponudili da dođemo i popravimo kvar, ali su odgovorile da je sve u redu. Na kraju su nam dale ocenu tri od pet uz obrazloženje da nismo bili uslužni domaćini. Kasnije su se čak žalile što ne komuniciramo na njihovom jeziku, iako Airbnb automatski prevodi poruke", ispričao je on, piše Dnevno.hr

Drugi domaćini ističu da najviše cene goste koji odmah prijave problem, jer se on tada može rešiti na licu mesta. Kako navode, većina turista je korektna, ali pojedinci koriste sistem recenzija kao sredstvo pritiska kako bi iznudili povraćaj novca ili druge pogodnosti.

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