Vučić je istakao da su u prethodnom periodu bile uočene nepravilnosti sa raspodelom ovih vaučera, zbog čega će se taj proces sada odvijati uz striktnu kontrolu Bezbednosno-informativne agencije.

"Oko 1.320.000 penzionera imaće pravo da dođe i uzme ove vaučere, 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za jezera naša, za reke naše", rekao je Vučić u Palati Srbija predstavljajući novi paket ekonomskih mera za penzionere i socijalno ugrožene građane.

Država je u ovu svrhu opredelila ukupno 300.000.000 dinara, a predsednik Srbije ističe da je ovo izraz zahvalnosti za razumevanje koje su penzioneri pokazali tokom sprovođenja državnih reformi, piše Tanjug.

"To su ljudi koji su na najbolji način razumeli reforme, teške reforme, da bismo zemlju doveli u ovu situaciju da penzije mogu izuzetno brzo da se uvećavaju i da možemo da razmišljamo o ovakvim jednokratnim davanjima koja više nisu mala, već su velika. Radimo to zato što smo najveći deo tereta tada prebacili upravo na penzionere. Mi smo ubrzanim aktivnostima zapošljavali ljude, povećavali plate mnogo brže nego penzije i zato želimo da se odužimo penzionerima. To je naš dug i to je naša obaveza", rekao je predsednik Vučić.

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