U praksi bi to značilo da bi u sistem povratne kaucije uskoro mogle da budu uključene staklene tegle i flaše koje se danas koriste za proizvode poput kiselih krastavaca, senfa i džemova, ali i staklene boce za ulje, sirće, umake i sirupe.

Takva promena donela bi vidljive razlike na računima potrošača, kao i u načinu na koji se ambalaža vraća i obrađuje.

Savez 24 proizvođača i projekat „Glas kann mehrWeg“

U inicijativi učestvuju ukupno 24 poznata prehrambena brenda, među kojima su Carl Kühne, Feinkost Dittmann, Andros, Develey, Werder Feinkost, Bio Planète, Teutoburger Ölmühle, Monin i Brändle. Ceo projekat koordinira specijalizovana berlinska kompanija Dotch, koja upravlja standardizacijom ambalaže i organizuje prikupljanje, transport, industrijsko pranje i ponovnu distribuciju praznih tegli proizvođačima. Na taj način izbegava se potreba da svaka kompanija razvija sopstveni sistem obrade i logistike.

Za potrošače će novi sistem biti vidljiv već prilikom kupovine i vraćanja proizvoda. Prema najavama, za standardne staklene tegle sa navojnim poklopcem, poput onih za krastavce ili senf, biće uvedena kaucija od 25 centi, dok će se za posebne staklene boce, na primer za ulje, sirće ili sirupe, plaćati kaucija od 50 centi. Takva ambalaža više se neće odlagati u kontejnere za staklo, već će se vraćati putem automata u supermarketima, slično postojećim sistemima za povrat ambalaže, prenosi Feniks magazin.

Dobrovoljna inicijativa, a ne zakonska obaveza

Važno je naglasiti da se ne radi o zakonskoj obavezi koja bi važila za sve staklene proizvode na tržištu. Sistem je u ovoj fazi dobrovoljan i pokrenut na inicijativu udruženih brendova. Njegova budućnost i eventualno širenje zavisiće od toga da li će ga prihvatiti veliki trgovački lanci i koliko će uspešno biti integrisan u postojeće sisteme za povrat ambalaže u prodavnicama.

Iako se staklo često smatra ekološki prihvatljivim materijalom zato što može da se reciklira, jednokratna staklena ambalaža ima značajan uticaj na životnu sredinu. Njena proizvodnja zahteva veoma visoke temperature i veliku potrošnju energije, dok transport dodatno povećava emisije ugljen-dioksida zbog velike težine stakla.

Uvođenje sistema višekratne upotrebe menja tu računicu, pod uslovom da se ambalaža dovoljno puta ponovo koristi. Prema podacima inicijative „Glas kann mehrWeg“, ovakav model može da smanji emisije ugljen-dioksida za oko 50 odsto u poređenju sa jednokratnom staklenom ambalažom. Pored toga, procenjuje se da bi na nivou cele države količina ambalažnog otpada mogla da bude smanjena za oko 710.000 tona godišnje, što predstavlja snažan podsticaj prehrambenoj industriji da pređe na održiviji model poslovanja.

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