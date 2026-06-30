Trgovinska razmena izraženo u dolarima u tom periodu iznosila je 37.836,5 miliona dolara što je rast od 12,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine,, piše Blic.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 14.698,5 miliona, što čini povećanje od 7,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Uvoz robe imao je vrednost od 17.677,8 miliona evra, što je za 1,0 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Izraženo u dolarima, izvezeno je robe u vrednosti od 17.174,1 miliona dolara, što čini povećanje od 16,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 20.662,4 miliona dolara, što je za 9,3 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Izražen u evrima, deficit iznosi 2979,3 miliona evra, što čini smanjenje od 22,9 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Deficit izražen u dolarima iznosi 3.488,2 miliona dolara, što čini smanjenje od 16,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 83,1 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 77,9 odsto.

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini.

Zemlje članice Evropske unije čine 58,8 odsto ukupne razmene.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima Srbija ima suficit u razmeni od 1496,3 miliona dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza žitarica i proizvoda od njih, drumskih vozila, pića, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, električnih mašina i aparata.

Izraženo u evrima, izvoz je iznosio 1919,0 mil. evra, a uvoz 638,6 miliona evra (suficit iznosi 1280,4 miliona evra, a pokrivenost uvoza izvozom 300,5odsto).

Izraženo u dolarima, izvoz Srbije iznosio je 2242,4 miliona dolara, a uvoz 746,1 milona dolara za posmatrani period.

Pokrivenost uvoza izvozom je 300,5 odsto.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.