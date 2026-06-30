Indeks Belex15 pao je za 0,01 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,35 odsto.

Na listi dobitnika jedino se našla osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje iz Beograda čije su akcije zabeležile rast od 2,04 odsto i na zatvaranju vredele po 1.900 dinara.

Prvo mesto na listi gubitnika pripalo je beogradskom Energoprojekt holdingu i akcije tog preduzeća su pale za 11,54 odsto i na kraju trgovana vredele po 460 dinara.

Na gubitničkoj listi našle su se i akcije Metalca iz Gornjeg Milanovca sa padom od 1,17 odsto na 2.026 dinara, a akcijama ove kompanije danas je i najviše trgovano uz promet od 1.912.294 dinara.

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