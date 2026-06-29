Tema je krenula od objave jednog korisnika koji je napisao da je "za isti novac dobio potpuno različit doživljaj" u dve susedne destinacije, što je odmah izazvalo stotine komentara i poređenja cena.

"Hrvatska je vrh, ali više nije za svakoga"

U komentarima se najčešće pominje da su cene u Hrvatskoj poslednjih godina značajno porasle. Korisnici navode da se u Dalmaciji i Istri apartmani u sezoni često kreću od 80 do 150 evra po noći, dok u Dubrovniku i Splitu ukupni trošak odmora za nedelju dana lako prelazi 1.000 evra za dve osobe.

Mnogi pišu da uz smeštaj dodatno "odlazi novac" na parking, plaže, restorane i piće, pa se utisak letovanja sve češće svodi na to da je Jadran postao "premijum destinacija".

"Hrvatska je prelepa, ali više nije za spontani odlazak na more. Sve mora da se planira do detalja", objavio je jedan korisnik.

Dok je drugi dodao da "Hrvatska postaje destinacija samo za one sa dubljim džepom".

"Crna Gora još uvek daje više izbora"

S druge strane, Crna Gora se u diskusiji opisuje kao fleksibilnija i cenovno raznovrsnija opcija. Korisnici navode da se apartmani u Ulcinju, Sutomoru ili van glavne sezone mogu naći već od 20 do 40 evra, dok se u Budvi i Kotoru u jeku sezone kreću oko 60 do 120 evra.

Ipak, i tu se vidi rast cena u odnosu na ranije godine, posebno u najpopularnijim mestima gde luksuzni smeštaj sve više dominira ponudom.

Jedan komentar sumira stav dela korisnika: "Crna Gora još ima varijantu za svaki budžet, ali Budva ide u istom smeru kao Split - polako, ali sigurno", navodi se.

Sve se svodi na odnos cene i očekivanja

U diskusiji se pojavljuje i zajednički zaključak da se više ne porede samo destinacije, već ukupni trošak odmora - smeštaj, hrana, gužve, parking i kvalitet usluge.

Najviše lajkovani komentari ukazuju na to da su se obe destinacije promenile, ali u istom pravcu - ka višim cenama i većem fokusu na turiste koji troše više.

Jedan korisnik rezimira diskusiju: "Nekad si birao gde je lepše more. Danas biraš gde ti budžet dozvoljava da uopšte ostaneš sedam dana".

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