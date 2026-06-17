EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 100,74 101,04din 101,35
CAD CAD 72,19 72,41din 72,62
AUD AUD 71,37 71,59din 71,80
GBP GBP 135,55 135,96din 136,36
CHF CHF 127,00 127,38din 127,77
KURSNA LISTA

Srbija

Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu

Roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola u Beogradu uplaćena je prva rata đačke pomoći u iznosu od 5.000 dinara po detetu, dok će do septembra ukupno dobiti 20.000 dinara.

Autor:  Nina Stojanović
17.06.2026.11:00
0
Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu
Shutterstock/Maja Marjanovic
Magnet za milione turista - grčko ostrvo krije plaže od kojih zastaje dah, jedna tajna privlači Srbe decenijama
Foto: M-Production/Shutterstock
 Magnet za milione turista - grčko ostrvo krije plaže od kojih zastaje dah, jedna tajna privlači Srbe decenijama
Prethodna vest
Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com
 Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO
Sledeća vest

Reč je o meri Grada Beograda koja obuhvata sve učenike osnovnih i srednjih škola, bez obzira na to da li pohađaju državne ili privatne obrazovne ustanove.

Pomoć će i ove godine biti isplaćena u četiri rate, a nakon junske uplate roditelje očekuju još tri isplate tokom jula, avgusta i septembra.

"Ovo je sad već tradicionalna pomoć koju Grad Beograd dodeljuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola, bilo da su u privatnoj ili javnoj svojini. Iznos će i ove godine biti 20.000 dinara po detetu, treću godinu zaredom, i isplaćivaće se roditeljima na račun. Ova mera se pokazala kao izuzetno značajna i u prethodnim godinama jer je oko 200.000 đaka iz celog grada koristilo đačku pomoć" rekla je Aleksandra Čamagić u februaru ove godine, prilikom usvajanja Odluke o pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta, poznate kao „đačka pomoć“.

Podsetimo, Grad Beograd je prošle godine takođe isplaćivao po 20.000 dinara po učeniku kroz četiri rate tokom juna, jula, avgusta i septembra. Ova mera predstavljala je zamenu za raniji model dodele besplatnih udžbenika, prenosi Blic.

S obzirom na to da je prva rata već isplaćena, roditelji mogu da očekuju još tri uplate do početka nove školske godine, čime će ukupan iznos pomoći po detetu dostići 20.000 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Grad Beograd Isplata Đačka pomoć

Povezane vesti

Stiže novac penzionerima - počela isplata majskih penzija
Foto: Bora030/Shutterstock

Stiže novac penzionerima - počela isplata majskih penzija

08:02 | 0
Ističe rok za podnošenje zahteva za subvencije - važno obaveštenje za poljoprivrednike u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock

Ističe rok za podnošenje zahteva za subvencije - važno obaveštenje za poljoprivrednike u Hrvatskoj

11:13 | 0
Oglasio se Fond PIO - počinje isplata penzija za maj
Foto: Shutterstock/ Nenad Nedomacki

Oglasio se Fond PIO - počinje isplata penzija za maj

18:48 | 0
20.000 dinara po detetu - roditeljima kreće isplata od juna
Pixabay

20.000 dinara po detetu - roditeljima kreće isplata od juna

08:26 | 0
Danas počinje isplata penzija za april
Foto: Pixabay

Danas počinje isplata penzija za april

09:11 | 0
Komentari (0)

Srbija

Deset lokalnih samouprava lideri u pružanju elektronskih usluga
Foto: Marina Jančević

Deset lokalnih samouprava lideri u pružanju elektronskih usluga

15:44 Srbija
Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 
Foto: Adam Radosavljevic / Shutterstock.com

Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 

15:04 Srbija
Šta se dešava sa novcem na računu nakon smrti vlasnika - pravila koja mnogi ne znaju
Foto: Shutterstock/DC Studio

Šta se dešava sa novcem na računu nakon smrti vlasnika - pravila koja mnogi ne znaju

13:52 Srbija
Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže

13:39 Srbija
NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a
Foto: BalkansCat/Shutterstock

NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a

13:26 Srbija
Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara
Foto: Shutterstock / Makina Alesya

Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara

13:07 Srbija
Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček
Foto: Shutterstock

Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček

12:31 Srbija
Oglasio se MOL nakon odluke OFAKA
Foto: Vlad Ispas / Shutterstock.com

Oglasio se MOL nakon odluke OFAKA

11:39 Srbija
Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO

11:01 Srbija
"Er Srbija" pokrenula program lojalnosti namenjen širem krugu korisnika 
Shutterstock

"Er Srbija" pokrenula program lojalnosti namenjen širem krugu korisnika 

10:45 Srbija

Najnovije

Najčitanije

5min

Jahta oglašena za 1 franak privukla stotine ponuda - aukcija koja je postala internet fenomen

22min

Od konobarice do CEO-a - kako je jedan slučajan posao promenio život Marise Frois

28min

Deset lokalnih samouprava lideri u pružanju elektronskih usluga

50min

Sezona obara cene na pijacama - borovnica, malina i višnja jeftinije nego prošle nedelje

58min

Na listi dobitnika Metalac iz Gornjeg Milanovca - promet na Beogradskoj berzi oko 11,96 miliona dinara

1D

Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce

1D

Dosta je apartmana - Hrvati uvode drastičnu meru protiv turista

1D

Šta se računa u radni staž, a šta ne - mnogi građani greše i gube godine prilikom penzionisanja

1D

Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala

1D

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 100,74 101,04 101,35
CAD CAD 72,19 72,41 72,62
AUD AUD 71,37 71,59 71,8
GBP GBP 135,55 135,96 136,36
CHF CHF 127,0 127,38 127,77

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.684,00 €
ETH ETH 1.543,96 €
LTC LTC 39,35 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 186,54 €
LINK LINK 7,20 €
BNB BNB 520,66 €
XMR XMR 297,61 €
Powered by CoinGecko API