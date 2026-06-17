Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu

Reč je o meri Grada Beograda koja obuhvata sve učenike osnovnih i srednjih škola, bez obzira na to da li pohađaju državne ili privatne obrazovne ustanove.

Pomoć će i ove godine biti isplaćena u četiri rate, a nakon junske uplate roditelje očekuju još tri isplate tokom jula, avgusta i septembra.

"Ovo je sad već tradicionalna pomoć koju Grad Beograd dodeljuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola, bilo da su u privatnoj ili javnoj svojini. Iznos će i ove godine biti 20.000 dinara po detetu, treću godinu zaredom, i isplaćivaće se roditeljima na račun. Ova mera se pokazala kao izuzetno značajna i u prethodnim godinama jer je oko 200.000 đaka iz celog grada koristilo đačku pomoć" rekla je Aleksandra Čamagić u februaru ove godine, prilikom usvajanja Odluke o pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta, poznate kao „đačka pomoć“.

Podsetimo, Grad Beograd je prošle godine takođe isplaćivao po 20.000 dinara po učeniku kroz četiri rate tokom juna, jula, avgusta i septembra. Ova mera predstavljala je zamenu za raniji model dodele besplatnih udžbenika, prenosi Blic.

S obzirom na to da je prva rata već isplaćena, roditelji mogu da očekuju još tri uplate do početka nove školske godine, čime će ukupan iznos pomoći po detetu dostići 20.000 dinara.

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